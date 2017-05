Lo que debes de saber sobre tener una tortuga

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Las tortugas se encuentran entre los animales más misteriosos e interesantes del planeta. Por eso, no es de extrañar que estos reptiles cada vez estén más presentes en los hogares españoles y de otros rincones del mundo.



Si estás pensando en comprar una tortuga para tenerla en casa será mejor que tengas en cuenta tanto sus ventajas como sus desventajas.



Ventajas



Lo primero que queremos comentar es que las tortugas son animales muy fáciles de mantener. De hecho, como no requieren de muchos cuidados, son perfectas para aquellas personas que no disponen de mucho tiempo libre e, incluso, para niños. Además, debes saber que se trata de animales bastante asequibles.



Por otro lado, es importante que tengas en cuenta que, a diferencia de otras especies salvajes que hemos domesticado para convertirlas en animales de compañía, las tortugas tienen una vida muy larga. De hecho, se han documentado casos de especímenes que han vivido más de 170 años. Eso sí, lo más normal es que duren alrededor de 30 años. En cualquier caso, tendrás tiempo suficiente para relacionarte con ella. Además, debes saber que es muy complicado que estos animales enfermen o que transfieran enfermedades a los humanos.



Inconvenientes



Aunque pueden alcanzar un alto grado de sociabilidad con sus dueños, lo cierto es que estos animales no siempre son amables. De hecho, no dudan en usar su boca para defender lo suyo. Por otro lado, debes saber que aunque las tortugas no son caras de por sí, su mantenimiento no es muy asequible, ya que requieren de hábitats y comidas especiales. También es importante que tengas en cuenta que las tortugas no emiten sonidos, por lo que es difícil conocer su estado de salud.



