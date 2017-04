Sobre 6,000 carteros atacados por perros en EU

(Tomada de la Red)

La cantidad de empleados postales atacados por perros a nivel nacional llegó a 6,755 en 2016, 200 más que el año anterior, informó mediante comunicado de prensa el Servicio Postal de Estados Unidos (U.S. Postal Service, USPS).



“Hasta los perros buenos tienen malos días”, comentó la directora de Seguridad del Servicio Postal de los EE. UU. Linda DeCarlo en Los Ángeles, donde empleados postales sufrieron 80 ataques, más que en cualquier otra ciudad en el año 2016.



La agencia federal publicó su lista anual de las ciudades con más ataques de perros para ayudar a proteger a sus empleados y consejos ofrecidos para dueños de mascotas.



Luego de Los Angeles, las ciudades con más ataques de perros a empleados postales son Houston, Texas, con 62; Cleveland, Ohio, con 60; San Diego, California, con 57; y Louisville, Kentucky, con 51.



Como medida para ayudar a prevenir estos ataques, DeCarlo destacó que a aplicación Package Pickup (Recogida de paquetes) ubicada en usps.com solicita a los clientes que indiquen si hay perros en sus direcciones cuando programan las recogidas de paquetes. Esta información se proporciona a los carteros en sus escáneres de entregas, la cual también puede enviar actualizaciones en tiempo real si se informa la presencia de un perro desatado en un área de entrega.



“Esta información resulta particularmente útil para los carteros reemplazantes que trabajan durante los días libres de los carteros regulares”, indicó.



También se le exhorta a la ciudadanía a no tomar el correo directamente del cartero si la mascota familiar está presente, y que si se llevan paquetes a la puerta principal se ponga al perro en un cuarto separado.



DeCarlo estuvo en Los Ángeles para lanzar la Semana Nacional de Prevención de Mordidas de Perros, que va del domingo 9 de abril hasta el sábado 15 de abril. El Postal Service, acompañado por American Humane (la Asociación Humana Americana),American Veterinary Medical Association (la Asociación Médica Veterinaria Americana)Insurance Information Institute(el Instituto de Información de Seguros)State Farm Insurance (Seguro State Farm) enfatiza que las mordeduras de perros son un problema nacional y que la educación puede ayudar a prevenir los ataques de perros.



La mitad de los 4.5 millones de estadounidenses mordidos por perros anualmente, son niños, según los Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).



Fuente:http://www.primerahora.com/mascotas/nota/sobre6000carterosatacadosporperros-1216276/