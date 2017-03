Vinilos, la tendencia en decoración

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

En la actualidad, el decorar un espacio, ya sea tu casa, recámara u oficina puede resultar ser más complicado y costoso de lo que uno se puede imaginar, no obstante, existen otras alternativas que pueden funcionar bastante bien y darle un toque especial y fresco.



Una opción son los vinilos decorativos, que consiste en formas o siluetas que se hacen en un solo color plano o de diversos colores, según los gustos.



El vinilo es un material recubierto de una capa de PVC que les dota de resistencia como la humedad. Son fáciles de colocar y para retirarlos simplemente hay que aplicarles calor con un secador y listo. Se puede integrar no solo en paredes sino también en puertas, vidrios, mobiliario y donde más se te ocurra.



Los vinilos decorativos te pueden ayudar a embellecer esos espacios complementando la decoración actual o incluso cambiar el ambiente y darle ese toque ‘chic’ que necesitas sin invertir tanto. Todo es cuestión de creatividad. Por ello, Mira Muebles, la tienda on line de muebles y decoración te proporciona 6 tips para darle vida a esos espacios con vinilos de una manera fácil y divertida:



Expresa tu amor por viajar



¿Quién no ha viajado y ha quedado enamorado de aquel lugar que visitó y quisiera mantenerlo registrado por siempre? ¡Seguro todos! Pues con los vinilos puedes hacerlo y que quede plasmado en la pared de tu sala, dándole un toque nostálgico e inspirador, no solo para que tus visitas lo admiren o tu familia, sino para ti mismo y lo disfrutes día con día en tu hogar. ¡Qué te parece tener la ciudad de New York o Londres en tu sala!



Dale diversión a las puertas



Aunque no lo creas, las puertas son parte fundamental de la decoración de una casa o de una oficina, ya que crea ambientes que hace de ese espacio más especial. Puedes probar agregando frases inspiradoras como: Life is short too be sad or angry o que la puerta de tu recamara muestre que amas dormir con diseños divertidos.



¿Tienes amor por la lectura? Acondiciona tu espacio



Personaliza ese espacio que tienes para amar cada lienzo de letras que te lleva por un mundo desconocido y elevar tu imaginación a un siguiente nivel con vinilos en toda la pared que puede ser un árbol lleno de letras o frases que inspiren.



Dale un toque especial a tu recámara



Nuestra habitación es el rincón más especial y privado que toda casa puede tener, por lo que acondicionarlo de acuerdo a nuestra personalidad puede ser muy divertido como poner frases en la cabecera de tu cama estilo “Aquí duerme el Rey de la Casa” o si vives en pareja, puedes darle un toque cursi y especial a la vez.



¿Tienes hijos? Dales un toque de diversión a su recámara



La ventaja que ofrecen los vinilos es que puedes poner infinidad de diseños en una sola pared que puede ir desde super héroes, de los cuales hay cientos de opciones que puedes agregar a sus paredes hasta princesas y personajes de películas que les puede encantar. Incluso poner diseños luminosos puede ser más divertido para ellos como jugar con las constelaciones, por ejemplo.



Si estás a pensando en la decoración de la habitación de tu próximo hij@, un vinilo de algún personaje como Winnie the Pooh puede ser una buena opción.



Vinilos en la cocina ¿por qué no?



La cocina es el lugar de creatividad, porque en ella puedes hacer muchos experimentos muy deliciosos que puede ir desde postres hasta platillos muy sofisticados, o sea, gourmet. Entonces, no hay mejor forma que hacerlo más inspirador que decorar con vinilos que harán de tu cocina algo más divertido. Puedes agregar a las paredes frases como I love cooking, siluetas de frutas o de utensilios de cocina hasta un chef!



Como ya leíste, los vinilos ofrecen versatilidad en diseños que puedes incluir como parte de tu decoración y que puedes conseguir de manera muy fácil y, lo mejor, es que puedes hacerlo en línea sin invertir mucho tiempo. Un lugar donde los puedes conseguir a buen precio es en Mira Muebles o incluso puede ser diseñado por ti mismo y mandarlos a hacer.



¡Ahora ya tienes varias ideas para decorar, solo falta que agregues un poco de creatividad para que todo luzca increíble!