Consejos si no tienes tiempo para comer adecuadamente

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Es típico: tu día empieza a las 7:00 horas, con trabajos te levantas, medio preparas un desayuno y sales corriendo hacia la oficina donde ya te están esperando para la primera junta del día.



Después de la junta en la que sólo tomas una taza de café y algunas galletas, sales disparada a tu lugar de trabajo a terminar pendientes y cuando volteas la cara al reloj, ya son las 16:00 horas y no has ni probado bocado. ¿Te suena familiar?



Es muy común que en estas épocas vivamos estresados y sumergidos en miles de compromisos y pendientes que hacen que nuestra alimentación pase a ser una de las últimas cosas que nos preocupan. Alimentarte sanamente es cuestión de organizarte y poner ciertas prioridades en tu día. Con una buena organización y siguiendo algunos tips puedes sobrellevar un día sumamente ajetreado y seguir cuidando tu alimentación aunque a veces parezca que la agenda no te lo permite.



Sigue estos tips para cuidar tu dieta cuando estás muy ocupado:



Prepara la noche anterior: La noche anterior dedícale 15 minutos a organizar las comidas que harás el día siguiente.



Organiza pequeños refrigerios o snacks: El llevar contigo snacks saludables hará menos probable que comas lo primero que se cruce en tu camino cuando estás a las carreras y con mucho trabajo o muchas cosas que hacer. Procura llevar cosas fáciles de transportar como son frutas, barras y nueces. En el caso de las nueces, en especial los pistaches son excelente opción pues tienen un gran aportación de fibra lo cual provocará que te sientas satisfecho durante más tiempo.



Otro de los beneficios de los pistaches para llevarlos como snack es que son muy fáciles de transportar, no se echan a perder pronto y los puedes tener en tu coche o en tu lugar de trabajo, así podrás tomarte 5 minutos en tu día para tomar una porción de pistaches y saciar tu hambre, bajarle al estrés y continuar trabajando.



Si consumes pistaches en lugar de otros snacks procesados como barras, galletas y golosinas, estarás manteniendo tus niveles de glucosa mucho más estables lo que se traduce en menos antojos posteriormente y menos ansiedad por comer.



Para sentirte aún más satisfecho puedes acompañar tu fruta de media mañana con unos cuantos pistaches, esto igualmente ayudará a que la sensación de saciedad dure más tiempo y tus niveles de glucosa no se eleven mucho como si sólo comieras la fruta.



Organiza tus comidas fuertes: Si bien no puedes llevarte siempre tus alimentos, sí puedes poner una alarma a la hora de comer para que no se te pase el tiempo y comas algo. Elige siempre platillos que contengan muchas verduras, cereales integrales, proteínas bajas en grasa y grasas saludables.