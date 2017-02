Razones por las cuales las personas abandonan sus mascotas

(Tomada de la Red)

No todo el mundo está preparado para tener un perro o un gato, y cuando esa persona no está lista para la responsabilidad muchas veces acaba abandonando al animal a su suerte.



Aunque para muchas personas una mascota es el mejor compañero que pueden tener, el abandono animal es una realidad triste que no podemos ignorar. Personas o familias que deciden adoptar un perro o un gato, luego se dan cuenta que la responsabilidad los sobrepasa, que no tienen recursos suficientes para mantenerlos o que tener en casa una mascota incluye también algunos aspectos desagradables que no se imaginaban.



Según la etóloga Carolina Alaguna, los problemas de comportamiento son una de las principales causas de abandono de animales de compañía “Algunas personas deciden hacerlo cuando se enfrentan a situaciones que no se sienten capaces de solucionar, muchas veces por desconocimiento o por haber sido mal asesoradas”, explica.

Las situaciones más comunes por las cuales se da el abandono son: agresividad, poca disposición de la familia para educarlos, Ansiedad por Separación (APS) y la eliminación inadecuada, entre otras, que también se convierten en los principales motivos de consulta a especialistas.



Y aunque le parezca difícil de creer, todos esos problemas tiene solución, es más, existen profesionales que les pueden ayudar a resolverlos, pero la realilidad es que en muchas oportunidades los familiares de la mascota optan por abandonarlas, tanto por falta de recursos económicos para adelantar un proceso profesional o por simple negligencia, convirtiéndose todo esto, en conjunto, en una de las principales causas de abandono de animales de compañía.



Pero eso no es todo, existen otras problemáticas que influyen en el abandono mascotas como:



Aspectos económicos

Las personas no reflexionan antes de comprar o adoptar una mascota, e ignoran que los perros o gatos tienen necesidades, como revisiones médicas, vacunas, guarderías, alimentación y cuidados varios. Ante la imposibilidad de responder a ellas, deciden devolverlos o abandonarlos como consecuencia de su falta de previsión.



Camadas no deseadas o muy grandes

Cuando las familias no esterilizan a sus mascotas, por su inexperiencia o por su descuido, las hembras en celo se pueden escapar de casa y quedar embarazadas. Al tratarse de cachorros no deseados, los acudientes deciden regalarlos o abandonarlos.



La solución



Usted debe saber que se cuando toma la decisión de adoptar una mascota, requiere tener madurez, responsabilidad y compromiso, debe velar por su salud y bienestar, además garantizar que tenga una vida plena y feliz.



Además la experta de Mars, asegura que hay que tener conciencia respecto a la esterilización de todos los animales de compañía, pues sería una de las mejores soluciones a la sobrepoblación de animales. Y reflexionar de manera previa acerca de la capacidad de la familia para suplir las necesidades emocionales, de atención y cuidado, alimenticias, médicas y de entretenimiento que exige un animal en casa.



Cifras de abandono

Según Alaguna, en Bogotá, cerca de 10% de la población estimada de perros existentes, aproximadamente 90.000 se encuentra en situación de no confinamiento, es decir, son perros comunitarios o que su familia no los tiene en casa durante el día y solo los acogen en horas de la noche. De este número, cerca de 9.000 están en absoluto abandono.



“Este ejemplo nos lleva a concluir que la situación de abandono de perros en Colombia es crítica debido a la tenencia inadecuada que se presenta tanto en ciudades como en pueblos, municipios y caseríos”, alerta la etóloga.



Por otra parte, en Armenia se encendieron las alarmas por el posible abandono de perros considerados potencialmente peligrosos, ante la implementación del nuevo Código de Policía. Según Fernando Vivas Grisales, secretario de salud, las condiciones que se exigen ahora para tener este tipo de canes, como pólizas, registros, carnet de vacunación, fotos, además de las observaciones clínicas por parte de un médico veterinario, motivarán que los animales sean abandonados o desplazados.



Fuente:https://www.publimetro.co/co/estilo-vida/2017/02/06/razones-cuales-personas-abandonan-mascotas.html