Maullidos en casa

CIUDAD DE MÉXICO(Agencia Reforma)

Se ven tan abrazables y juguetones que puedes estar tentado a tener uno, pero antes de adoptar un gato reflexiona si puedes destinar recursos y tiempo para su cuidado.



Para tener una relación saludable con estos bigotudos amigos considera que vivirás con ellos hasta 16 años y que requiere alimento especial y vigilancia médica... Eso sí, la inversión se recupera, pues son excelente compañía, afirma el veterinario Jorge Alberto Alanis Quezada, responsable de medicina interna del Centro Veterinario México (CVM).



A favor



Se adaptan a espacios reducidos



Son independientes



No requieren tantos cuidados



Temperamento tranquilo



Limpios



¿Te decidiste?



Llévalo al veterinario.



*Con análisis detecta si tiene males virales y descarta toxoplasmosis que afecta a embarazadas y a personas con inmunodeficiencia.



Inicia su vacunación y desparasitación.



Si es cachorro deberá ir cada 15 días y si es adulto dos veces al año.



Alista el arenero.



Aséalo diario. Puede convertirse en foco de parásitos si no lo haces.



Dieta



No le des de tu comida.



El veterinario te indica la cantidad y tipo de alimento ideal.



Acceso fácil a agua.



Vida social.



Evita que salga a la calle libremente. Convivir con otros felinos eleva el riesgo de contagio de enfermedades.



Corta o lima sus uñas para evitar rasguños o daños a tus muebles o cortinas.



En familia



Un gato vive entre 12 y 16 años.