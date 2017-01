Tilikum no conoció la libertad

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Para quienes no conocían su historia, se trata de una orca macho que fue explotada la mayor parte de su vida en acuarios que ofrecían espectáculos a miles de personas.Su conmovedora historia recorrió en mundo en 2013 cuando la directora Gabriela Cowperthwaite la eligió para conscientizar sobre el drama del cautiverio con el documental Black Fish.Tilikum vivió en libertad en el océano junto a su familia durante los dos primeros años de su vida, pero en 1983 fue capturado en aguas islandesas y trasladado al acuario SeaLand of the Pacific de Canadá.Cuando fue atrapado, Tilikum medía ya tres metros y medio. Rápidamente creció hasta alcanzar los siete metros de longitud y los 5.600 kilos de peso y se convirtió en la principal atracción del acuario canadiense, en el que convivía con entrenadores y era visitado por miles de personas que acudían a su espectáculo.Uno de los momentos más dramáticos de la vida de esta orca fue en 2010, cuando su entrenadora Dawn Brancheau murió en el espectáculo que ofrecía junto a ella. Mientras que la mayor parte de los medios de comunicación la apodaban "la orca asesina", otros comunicadores, como Cowperthwaite, se esforzaron por hacer entender al público que era esperable que un animal encerrado durante décadas reaccionara alguna vez con una fuerza y un enojo desmedidos.Además, los entrenadores de animales acuáticos, al contrario de lo que suele creerse, no tienen ninguna formación en biología ni veterinaria, sino que están capacitados simplemente con el objetivo de brindar un buen show. Estas condiciones de trabajo de los empleados tienen consecuencias tanto para los animales como para ellos mismo. Tanto Tilikum como la entrenadora fueron víctimas.Tilikum ya había estado involucrado en la muerte de otras dos personas, pero seguía siendo la principal atracción de los shows acuáticos, y nunca se había pensado en dejar de explotarlo con esos fines, y mucho menos, en liberarlo.FUENTE: La Bioguía