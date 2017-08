6 cosas que hacer antes de que llegue la mascota que rescataste

(Tomada de la Red)

Cualquier persona que haya adoptado un gato o un perro te lo dirá: rescatar una mascota de un refugio es una experiencia increíblemente gratificante.



También es un cambio en tu rutina. Un animal rescatado traerá viejos hábitos a tu hogar y le tomará tiempo adaptarse al nuevo ambiente mientras se aclimata a tu familia.



Así lo explica el Dr. Thomas Edling, Vicepresidente de Medicina Veterinaria en Petco: "la descripción del trabajo de un perro o gato es entrar en su casa y rasgar cosas. Es lo que hacen. Sólo tienes que aceptarlo”.



Y la mejor manera de abrazar esta maravillosa y nueva bola de caos es prepararse antes de la llegada de tu nuevo amigo de cuatro patas. Afortunadamente, hay algunas cosas simples que puedes hacer para optimizar su salud y felicidad al mismo tiempo que tú mantienes la cordura.



Para ayudarte a empezar, hablamos con el Dr. Edling, cuyo perro rescatado más reciente es Luke, una cruza de pitbull de dos años.



Aquí están los seis principales consejos del Dr. Edling para ayudar a tu mascota a encajar con tu familia.



1. Asegúrate de que toda la familia se involucre

Nunca debes adoptar una mascota por impulso. Eso significa que antes de decidirte a adoptar un gato o un perro es fundamental que primero consigas que tu familia esté de acuerdo con un compromiso a largo plazo.



"Todo el mundo tiene que estar a bordo", dice el Dr. Edling. "He estado trabajando con refugios durante años y años. Encontramos que las familias que realmente han estado esperando la adopción y han pensado profundamente en el compromiso en términos de tiempo, dinero y energía, son las más exitosas".



Una forma de evaluar si todo el mundo está dispuesto es empezar con las conversaciones difíciles y honestas. Eso significa discutir y anticipar las realidades de la adopción de mascotas y la crianza de los hijos.



"Traer a casa una mascota nueva va a ser una gran perturbación", dice el Dr. Edling. "Hay varios problemas de comportamiento y socialización que pueden surgir con un nuevo perro o gato que antes de ir al refugio no puedes saber que sucederán. Y hay que estar conscientes de ello. Esto no es para desanimar a nadie, sólo es necesario que lo entiendan".



2. Entiende las necesidades energéticas

Eso incluye comprender el tipo de raza que están adoptando y evaluar si pueden manejar sus necesidades energéticas. Mientras que la personalidad y las necesidades generales de un gato son bastante similares entre razas, los perros pueden variar enormemente. Por ejemplo, pugs y bulldogs requieren mucho menos actividades que razas más grandes como pastores australianos, mastiffs, rottweilers y otros perros de trabajo que realmente necesitan un propósito.



"Asegúrate de que puedes manejar las necesidades energéticas del perro, ya sea uno sedentario y de compañía o un perro de ganado", dice el Dr. Edling. "Las diferentes necesidades de energía son parte de ellos, no puedes cambiarlas. Y si no les permites tener esa energía y sacarla, pueden surgir más problemas de comportamiento porque, como cualquier cosa, si algo está reprimido, se va a convertir en una preocupación".



3. Crea espacios seguros y comienza el entrenamiento del cajón

Al igual que los seres humanos, las mascotas necesitan adaptarse a su nuevo entorno antes de sentirse como en casa. Eso significa que debe designar una habitación que identifique como su lugar. Elige una habitación en la que ustedes pasen mucho tiempo para que pueda sentirse parte de la familia. Cuando se trata de perros, también querrás entrenarlos para usar su cajón o caja poco después de que lleguen, para que tengan un área designada que sea segura y cómoda cuando están solos en casa o si la familia esté durmiendo.



"Los perros responden muy bien al entrenamiento en cajas", dice el Dr. Edling. "Es realmente bueno tener cajones entrenadores hasta que puedan permanecer dentro de su jaula. Algunos perros pueden ser entrenados para entrar y salir, no tienen que mantenerse allí, todo depende de lo bien que se comporten fuera del entorno de cajón. Una vez que lo consiguen, deben ser llevados allí cuando no estén en casa, por su seguridad y también por comodidad, pues así no se meten en ningún problema. Y la mayoría de los perros también duermen en sus cajas.



4. Haz las compras correctas

Adoptar una nueva mascota implica jugar a Santa Claus. Antes de que lleguen, abastécete de juguetes específicos para tu gato o perro. Cuando le compres a tu perro un juguete de masticar, asegúrate de que sea para la edad apropiada y adecuada a para el tamaño de su boca. Si el perro tiene mala dentadura, opta por un juguete más suave que en realidad pueda masticar. Los gatos, por otra parte, aman los juguetes interactivos que los mantienen entretenidos. Por último, invierte en una buena cama para que tu mascota pueda tener una buena siesta.



"Necesitan una buena cama", dice el Dr. Edling. "Si se trata de una mascota de más edad, es posible que necesite una cama ortopédica, ya que les da artritis al igual que a las personas mayores. Solo ten en cuenta las necesidades específicas de tu mascota”.



5. Selecciona a tus apoyos

Si bien todos queremos ser una buena mamá o papá, es importante contar con una red de cuidadores profesionales. Consigue un buen encargado de bañarlo y cortarle el pelo, e incluso programa primero una reunión para que tu mascota pueda tener un olfatear alrededor y establecer una relación. Haz lo mismo cuando se buscas un entrenador. Todos los animales adoptivos tienen historia (cavan, ladran, etc.), y con la historia vienen hábitos. Un entrenador le enseñará a tu mascota a ser un buen ciudadano para que no haga cosas como saltar encima de la gente. Finalmente, contacta un veterinario para asegurarte de que puedes vacunar a tu nueva mascota de inmediato.



"Tener profesionales como su veterinario, su groomer o su entrenador para hacerles preguntas es una idea realmente inteligente", dice el Dr. Edling. "Es mucho mejor preguntar a alguien a quien conoces y en quien confías. Por eso intenta desarrollar una relación con ellos. Porque tendrás preguntas y si consultas solo con el “Dr. Google”, es probable que obtengas una respuesta equivocada o que no sea la adecuada para tu mascota".



6. Cuida su comida

Con tantos cambios que ocurren en la vida de tu nueva mascota, lo último que quieres hacer después de llevarlos a casa es alterar su dieta. Si tu mascota estaba comiendo alimentos de buena calidad, va a estar bien. Si haces cambios, te arriesgas a darles algo que su cuerpo sea incapaz de procesar, lo que hará que se enfermen. Así que adhiérete a lo que el refugio le estaba suministrando, y si necesitas hacer un cambio, hazlo gradualmente y bajo la dirección de tu veterinario.



"Si quieres hacer un cambio, asegúrate de que no tenga una alergia, una intolerancia o una sensibilidad a los alimentos", dice el Dr. Edling. "Si la tienen, necesitarás visitar al dermatólogo veterinario. Son como los alergólogos en el mundo de mascotas. Pueden ayudarte a saber si su mascota necesita un cambio de dieta basándose en el alimento mismo".



