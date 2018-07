El truco de magia que sorprende a las mascotas

(Tomada de la Red)

En redes sociales cada vez se evidencian más cosas insólitas. Esta vez, una de las tendencias que está marcando la pauta y que sorprende no solo a los seres humanos sino también a las mascotas es un peculiar truco de magia.El truco consiste en sostener una sábana, o algún elemento que cubra por completo a la persona que la sostiene, para luego, en un movimiento hacia arriba, la persona deja de verse y el manto cae al piso.Para la perspectiva de una persona razonable, el truco es más que obvio, puesto que la persona que sujeta el manto corre hacia un lado, detrás de una pared para esconderse, sin embargo, hay mascotas que no comprenden eso y han caído en un asombro enorme, a tal punto de comenzar a buscar a las personas de manera desesperada.Este tipo de video se hicieron virales en un principio cuando se sorprendían bebés, pero la curiosa reacción de algunas mascotas hizo que también se hiciera masiva su participación y muchas personas han decidido plasmar el momento en sus redes sociales.En algunos de los videos se observa como las mascotas empiezan a buscar de manera desesperada a las personas, mientras que en otros, se limitan a ladrar y a mirar hacia todas partes, para ver dónde está su amo.Sin embargo, hay algunas mascotas que no caen en el engaño de magia y salen en búsqueda de la persona, encontrándola de manera inmediata, como es el caso de este perro que no se alteró al ver que la sábana cayó al piso y la persona desapareció.n la cuenta de Instagram @Lyon_pome, el dueño de esta mascota publicó el video en el que la mascota demuestra su inteligencia y publicó un gracioso mensaje: “Chicxs!! Mis papis, como son unos graciosillos, me han hecho el famoso truco de magia en el que nos hacen creer que desaparecen, pero a mí no me la dan. Que se han creído estos?? A vosotros os lo han hecho ya?”.Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/como-sorprender-a-las-mascotas-magia