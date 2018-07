Recuerdan a Rius en el Museo del Estanquillo

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

A un año de su muerte, y como muestra del cariño que aún existe por parte de sus amigos y colaboradores, el caricaturista Eduardo del Río 'Rius' será homenajeado con una exposición en el Museo del Estanquillo que ahonda en sus obras no tan conocidas así como en su lado informal como padre, activista político y artista con el título 'Queremos tanto a Rius'.



Desde sus trabajos inéditos y poco vistos, encontrados en su casa, hasta tributos por parte de sus colegas y pupilos, la exhibición será inaugurada el próximo 7 de julio para permanecer abierta al público hasta el 7 octubre.



Con la presencia de los curadores del proyecto, Rafael barajas "El Fisgón", Rafael Pineda "Rape" y la hija de "Rius" Citlali del Río, se informó que de la propia revista "El Chamuco y los hijos del averno" surgió la iniciativa de rendir homenaje al reconocido caricaturista a través de esta exhibición que presenta más de 250 piezas especiales y prestadas por Micaela Flores, esposa de "Rius", e incluye una colección de acuarelas, fotografías de su juventud y caricaturas de sus inicios en la revista "Ja-Ja".



"Esta exposición es un cachito de quien era 'Rius'. No sólo es la muestra de muchas cosas de caricatura que mucha gente no ha visto, incluso nosotros, sino trabajos de las artes visuales, especialmente pintura. Y mi papá siempre quiso hacer esta exposición donde los caricaturistas muestran su parte pictórica. Hay desde grabados, hasta collage; por lo que es una exposición muy personal de mi padre", afirmó la hija del caricaturista.



También compartió que muchos de los trabajos exhibidos fueron extraídos de su cuarto de estudio. "Hay, incluso, un biombo pintado que siempre tuvo en su cuarto de estudio. Al final hay una recopilación de homenajes que hicieron caricaturistas que lo quisieron, quieren y queremos mucho", expresó Citlali.



Por su parte, el también caricaturista Rafael Barajas "El Fisgón" y la prima de Carlos Monsiváis, Beatriz Monsiváis, afirmaron que el creador "Los Supermachos" y "Los Agachados" se sentiría muy feliz de esta exposición albergada en el Museo del Estanquillo, al cual consideraba su segunda casa por su estrecha amistad con Monsiváis.



"Los paralelos entre Carlos Monsiváis y "Rius" eran muchos, los dos tenían sentido del humor, los dos ejercían un periodismo con vocación de enseñanza, los dos pelearon por las mismas causas. Esta exposición, por lo tanto, tiene muchas facetas poco conocidas del maestro. Tenemos caricaturas que no fueron publicadas en su momento. Por ejemplo, de 1968 en las que critica al presidente", aseguró "El Fisgón".



La muestra "Queremos tanto a Rius" estará integrada por 35 caricaturistas que trabajaron a la par de "Rius", como Alejandro Magallanes, Helio Flores, Gonzalo Rocha y Víctor Vélez "Chubasco", así mismo de trabajos de artistas como Francisco Toledo.

Eduardo del Río "Rius" nació en Zamora, Michoacán, en 1934, y creó una obra crítica de la derecha, la iglesia, el armamentismo, el poder, el PRI y la vida cotidiana en México. Falleció en Tepoztlán, en 2017.