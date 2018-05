Cómo recoger a un gato de forma segura sin que acabes lleno de arañazos y asustando al animal

(Tomada de la Red)

Los gatos son grandes compañeros, pero aquellos que hemos tenido varios sabemos que no todo el mundo tiene una idea clara de cómo comportarse con ellos. Como a todos, si se sienten en peligro o asustados trataran de defenderse o escapar. Esta es la forma correcta de recogerlos según un experto.



Lo cuenta el veterinario de Vancouver, el doctor Yuri Burstyn, quién enseña en la pieza visual la forma correcta de recoger a un gato sin que este se sienta inseguro. Como explica, en la mayoría de ocasiones que la gente sufre un arañazo ni siquiera es un ataque del animal, lo que ocurre es que el gato se siente extraño con la forma en que lo sujetamos, y trata de agarrarse con las uñas a lo más cercano, en este caso un brazo o alguna parte del cuerpo.



Para Burstyn, agarrarlo bien no solo resulta cómodo para el gato, sino también más seguro para los humanos, ya que no tratará de liberarse. ¿Qué hacer entonces? Según los pasos que explica, en primer lugar debería existir un acercamiento o introducción inicial dejando que nos huela de manera gentil.







En este punto podemos acariciarlo para que se sienta seguro antes de pasar a las diferentes formas de recoger felinos. No hay una sola, pero como explica el doctor, lo más importante y la clave es hacer que el gato se sienta apoyado al recogerlo para que no intente engancharse y clavar sus garras en alguna zona no deseada.



Por cierto, y como podemos ver hacia el final de la secuencia, a los gatos también les encanta estar en la postura del pirata. Burstyn muestra cómo subir a los gatos a los hombros.