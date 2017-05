Beneficios de tener a un gato como mascota

(Tomada de la Red)

Según los historiadores, los gatos eran adorados como dioses en un momento dado. El gato originalmente fue domesticado por los egipcios y tenían que trabajar para sobrevivir. Cazaban roedores y culebras para ayudar a proteger los hogares, pero también para proteger los granos que sembraban.



A cambio, los humanos les daban de comer y eventualmente los invitaban a sus hogares. Con el tiempo, los egipcios y sus gobernantes notaron el parecido entre sus gatos y la estatua de su diosa y comenzó la adoración a los gatos.



Ya les he hablado de mi amor especial por los gatos. Los que disfrutamos de su compañía, usualmente, tenemos más de uno porque es fácil añadir otro con el mínimo de alteración. Mientras que uno o dos perros hacen a una familia feliz, cinco o seis podría ser un manicomio. Aquí les ofrezco unos puntos de por qué los gatos son una fabulosa alternativa como mascotas.



Los gatos no necesitan mucho espacio, por supuesto, suficiente para tener cómodamente sus suministros. Dos o tres gatos se pueden llevar bien en un pequeño apartamento. Si vives alquilado, es posible que consigas más opciones como dueño de gato versus de perro, pues los arrendatarios ven más favorablemente a un gato porque no hace ruido, usualmente no salen del apartamento y hay menos arreglos requeridos por daños una vez el inquilino se va.



En general tener un gato es menos costoso que un perro, básicamente por su tamaño. Todos los costos relacionados desde el de adopción, cuido veterinario, comida y hasta juguetes, tiende a ser más bajo. Los gatos están totalmente cómodos con pasarse el día haciendo nada, relajándose y durmiendo hasta que su dueño regrese del trabajo. No hay que contratar a nadie para que lo venga a caminar o atender durante el día.



Viven felices en el hogar sin necesidad de salir al exterior. Siempre y cuando un gato tenga todo lo necesario para mantenerlo cómodo y estimulado dentro del hogar, como aire fresco por una ventana abierta, juguetes y un punto donde puedan mirar afuera y observar la naturaleza, no tienen que salir. Por esta razón, un gato es perfecto para familias con movilidad limitada o con el tiempo limitado para salir a caminatas largas con un perro.



Son cazadores naturales y persiguen todo lo que se mueve desde moscas, cucarachas y por supuesto ratas. Un hogar libre de plagas es definitivamente un beneficio de tener gatos. Se dice que el mero olor de gato mantiene a los roedores alejados.



Fuente:http://www.elnuevodia.com/estilosdevida/hogar/nota/beneficiosdeteneraungatocomomascota-2317503/