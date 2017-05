Los 12 alimentos más tóxicos para los perros

(Tomada de la Red)

Aunque son un miembro más de la familia, los perros tienen que alimentarse con la comida destinada para ellos y evitar darles alimentos destinado para los humanos. Entre los alimentos más peligrosos y tóxicos que pueden provocar en los canes consecuencias gravísimas están el chocolate, los aguacates y la cebolla.



Los perros intentan comer todo aquello que se les ofrece, y los dueños, en muchas ocasiones, ceden y los alimentan con comida que podría dañarles y derivar en enfermedades más serias.

Por ello, es necesario conocer que alimentos no se les debe dar bajo ningún concepto para que el can goce de una buena salud, según informa Daily Mail.



Chocolate



Contiene un estimulante llamado teobromina que procede del árbol de cacao y que no es apto para los perros. Las consecuencias para las mascotas son terribles, y es que esa sustancia afecta al corazón, el sistema nervioso central y los riñones.



Los síntomas tras la ingesta de chocolate, dependiendo de la cantidad que haya tomado, se producen entre las 4 y 24 horas de su consumo.



Cafeína



Al igual que el chocolate, los perros no toleran la cafeína por su sensibilidad.



Cebolla



Es una de las hortalizas más usadas en comidas como pizzas, hamburguesas… Por ello, es importante no ofrecer al perro las sobras. La cebolla es potencialmente tóxica para los perros y también para los gatos.



Las consecuencias por la ingesta de cebolla van desde malestar gastrointestinal a daño en los glóbulos rojos. Los síntomas en los canes se presentan días después de su consumo.



Aguacates



Esta fruta contiene una sustancia llamada Persin, un fungicida toxina, que bien es inofensivo en los seres humanos pero que es dañino para los animales.



Cuando un perro come aguacate, aunque no sea en grandes cantidades, puede presentar síntomas como la diarrea o vómitos.



Alcohol



Es muy tóxico en las mascotas. Un consumo, por muy moderado, podría provocar lesiones así como vómitos, diarreas, disminución de la coordinación o dificultad para respirar.



Nueces de Macadamia



Este tipo de nueces provocan en los canes síntomas como la depresión o la reducción de la capacidad para mantener la temperatura de su cuerpo. Los síntomas tras la ingesta pueden durar entre 12 y 24 horas.



Mazorcas



Resultan bastante tóxicos produciendo obstrucción gastrointestinal y estreñimiento. Hay que evitar que los perros lo consuman, tanto las mazorcas como el maíz dulce.



Xilitol



Es un edulcorante artificial presente en chicles sin azúcar, pasteles… Su consumo puede provocar una disminución del nivel de azúcar en sangre, letargo, vómitos o pérdida de coordinación.



Huesos cocidos



Cuando los huesos de cuecen, se vuelven frágiles y pueden provocar asfixia así como quedarse atrapados en su intestino causando estreñimiento.



Leche



Uno de los alimentos a los que los perros son más accesibles pero que más perjudiciales son. La leche y los productos lácteos producen diarrea en los canes por intentar descomponer la lactosa.



Ibuprofeno



Si por error, su perro ha consumido ibuprofeno, dado que está recubierto de azúcar, y si presenta síntomas como vómitos, diarreas, insuficiencia intestinal o ulceración de estómago, acuda al veterinario.



Uvas



Son muy peligrosas para los perros y pueden provocar insuficiencia renal. Los síntomas no se aprecian hasta un máximo de 5 días después de su consumo.



Fuente:http://www.cuatro.com/noticias/curiosidades/alimentos-peligrosos-perros_0_2366175689.html