Doce razones para que ames el huevo

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Toma nota. El huevo es un “superalimento”, pues aporta nutrimentos poco comunes en la dieta moderna; es fácil de cocinar, versátil y económico. Hoy la evidencia afirma que el consumo de huevo en personas sanas es inocuo y no aumenta los niveles de colesterol en sangre. He aquí 12 razones para comerlo:



1. Combate la inflamación La yema de huevo es rica en colina, nutrimento con propiedades antiinflamatorias. La inflamación crónica puede provocar lesiones musculares, enfermedad de Crohn, alergias, trastornos de la piel y artritis.



2. Rico en proteínas Éstas son valoradas de acuerdo a su facilidad de asimilación. El huevo tiene un valor biológico de 93 y es el alimento con mejor proteína después de la leche materna.



3. Es económico El huevo es uno de los alimentos con mayor accesibilidad en el mercado y una buena relación precio/calidad. En la actualidad, un kilo de huevo cuesta una tercera parte de lo que cuesta un kilo de carne vacuna.



4. Mejora la visión El color amarillo de la yema se debe al contenido de luteína y zeaxantina, antioxidantes que ayudan a prevenir la degeneración macular, una de las principales causas de ceguera relacionada con la edad; también reduce el riesgo de cataratas.



5. Fortalece el sistema inmunológico La vitamina A en el huevo ayuda a producir glóbulos blancos, específicamente linfocitos, fundamentales para activar las defensas del organismo y combatir agentes infecciosos.



6. El huevo controla tu peso Tiene un alto índice de saciedad lo que contribuye a comer menos y mantener un peso saludable. Según un estudio publicado en The International Journal of Obesity, las personas que lo desayunan pueden perder un 60 por ciento más de peso.



7. Es versátil El huevo se puede consumir solo o como ingrediente de otros platillos, como plato principal o como guarnición, en preparaciones dulces o saladas.



8. Favorece la salud ósea El huevo es una de las pocas fuentes alimentarias de vitamina D. Ayuda a que el calcio que obtenemos a través de la dieta se absorba de manera adecuada por el organismo.



9. Ideal para deportistas Es rico en proteínas que ayudan al cuerpo a construir y reparar las células musculares. Además, su aporte de vitamina D interviene en la prevención de lesiones musculoesqueléticas.



10. Reduce el riesgo cardiovascular Si bien es cierto que el huevo es rico en colesterol, distintas investigaciones concluyen que no existe asociación entre el consumo de huevo y la enfermedad cardiaca o accidente cerebrovascular; por el contrario, el huevo es fuente de antioxidantes y nutrimentos implicados en la prevención de enfermedad coronaria.



11. Antidepresivo natural El huevo es rico en triptófano, aminoácido precursor de la serotonina u “hormona de la felicidad”, que también regula los ciclos de sueño y de vigilia.



12. Recarga la pila Un huevo contiene el 22 por ciento de la ingesta diaria sugerida de riboflavina, vitamina del grupo B que se encarga de transformar los alimentos en energía.