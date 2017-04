¿Sabes qué es el champú seco para perros?

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

A estas alturas suponemos que ya tienes claro que no puedes bañar a tu perro con un champú para humanos, ya que canes y personas somos diferentes y, por tanto, necesitamos diferentes cuidados para nuestra piel y nuestro pelo. Así, aunque tengas que invertir algo más (tampoco demasiado), tendrás que hacerte con un champú específico para perros.



Hoy en día podrás encontrar en el mercado champús para todo tipo de perros (de pelo rizado, lacio y largo, con el pelo corto y con hebras duras y fuertes, con la piel arrugada y casi sin pelo…). Incluso, podrás encontrar hasta champús en seco.



No deben sustituir al baño completo



El champú en seco para perros es en un polvo blanco o grisáceo que sirve para limpiar a los canes, aunque el lavado en seco no debe sustituir por completo los baños regulares. De hecho, este tipo de productos son adecuados para momentos concretos como, por ejemplo, cuando el animal tiene una herida o ha sido operado. También es útil para esos momentos del año en los que hace mucho frío. Además, puede ser ideal para los perros que tienen pánico al agua, que se ensucian mucho, para los cachorros que no han terminado su ciclo de vacunaciones y para canes viajeros.



Cómo usar el champú en seco



Una de las grandes ventajas del champú en seco es que es muy fácil de utilizar. Lo primero que tendrás que hacer es escoger el lugar adecuado. A continuación, tendrás que cepillarle el pelo para eliminar el pelo muerto y la suciedad. Después, tendrás que espolvorear el champú, frotar bien y dejarlo actuar durante unos minutos para que haga efecto. Para eliminar el producto tendrás que cepillarlo de nuevo y, si es necesario, limpiar con una toalla.



FUENTE: https://animalmascota.com/champu-en-seco-para-perros/