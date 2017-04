Lo que no sabías sobre el suchi

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Puede que resulte desolador que cuando tu amigo japonés te invite a comer a su casa y tú esperes un deliciosos sushi te encuentres ante la decepcionante opción de arroz con pollo.



No hay de que preocuparse, en realidad, la palabra sushi se refiere al vinagre con el que se prepara el arroz y no está necesariamente vinculado al maki o al sashimi.



A continuación enumeramos algunas cuestiones que quizá no sabía sobre este platillo oriental.



Las mujeres no pueden hacer sushi

Tradicionalmente sólo los hombres pueden preparar esta comida japonesa ¿machismo gastronómico? La razón para este impedimento, según los expertos en el tema, es que las féminas tienen la temperatura corporal más alta, por lo que alteran el sabor del arroz cuando lo preparan.



Puedes comerlo con las manos

¿Demasiado tiempo invertido en aprender a utilizar los palillos para esto? Pues sí, la manera tradicional de comer sushi es con las manos. Apunta buenas maneras



Antes de empezar a comer, di la palabra "Itadakimasu" (pronunciado i-ta-dai-kimás) para desear un buen provecho a tu compañero de mesa.



Sigue un orden para comer

Idealmente se debe empezar a comer por el pez que tiene el sabor más ligero y acabar con los sabores más fuertes. Degusta primero los de color blanco, luego los rosados y por último los rojos.



El nigiri se come de un bocado

Partir el sushi a la mitad es de mal gusto, éste se debe comer de un sólo golpe. Lo que es recomendables es realizar algunos bocados, sin dejar nunca uno de los trozos sobre el plato.



El jengibre tiene sentido

La función del jengibre no es otra que la de hacer disfrutar más este platillo. Al cambiar de pescado, se puede comer un poco de esta planta para eliminar el sabor y empezar desde cero con los nuevos sabores.



Cuanto más pequeño mejor

Los mejores locales de sushi acostumbran a ser tan pequeños que sólo caben seis o siete personas. En ellos se come en la barra y el cocinero está cerca. En general el sushi no debería comerse en grandes locales y muchas mesas: el sushi debe servirse en barra.