Declaraciones más desafortunadas y polémicas de la música

El 4 de marzo de 1966 apareció un artículo en el London Evening Standard que causó gran polémica en el mundo de la música y forjó una de las historias más interesantes de dicho ámbito.El periodista Maureen Cleave estaba escribiendo una serie de artículos titulados ¿Cómo vive un Beatle? Y en un encuentro con John Lennon, el músico le dijo que Los Beatles serían más grandes que Jesucristo, que el cristianismo acabaría pronto.Los comentarios, como era de esperarse, causaron una tremenda polémica, pero para ese entonces no en Gran Bretaña, sino en Estados Unidos. Los DJ´S Alabama Doug Layton y Tommy Charles de WAQY invocaron a una protesta para quemar toda la parafernalia de The Beatles.El grupo estaba a punto de iniciar su gira por el país americano y estaban enfrentados en un duro momento. Brian Epstein, el mánager del grupo aseguró que Lennon estaba muy preocupado y que no había querido decir eso.Durante una rueda de prensa, el líder del cuarteto de Liverpool tuvo que recular y aseguró que no es anti-Cristo."Yo no soy anti-Cristo o contra la religión o anti-Dios. No estoy diciendo que seamos mejores, o que estemos comparándonos con Jesucristo como persona, o Dios como una cosa o lo que sea. Sólo dije lo que dije y estaba equivocado, o lo entendieron mal, y ahora se confunde todo esto."La banda arrasó, ARRASÓ, en su visita a Estados Unidos, pero la declaración, según dijo en una entrevista hace unos años Paul McCartney, que si esta declaración no se hubiera hecho, la banda habría sido más famosa aún.Sin embargo, esta no es la única declaración de ese corte, así te lo mostramos en este conteo, donde recopilamos algunas otras que también desataron controversia.¡Echa ojo!Con información de La Tercera, Solo Listas y Oxígeno