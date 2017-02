Jugo para regular el azúcar en sangre

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La diabetes es una enfermedad que afecta la manera en que el cuerpo utiliza la glucosa o azúcar en sangre, que es nuestra principal fuente de energía.Cuando comemos, la glucosa de los alimentos ingresa en nuestra sangre y el páncreas, que es una glándula ubicada en el abdomen que ayuda a digerir los alimentos, se encarga de digerirla.El páncreas produce una hormona llamada insulina, que es la que ayuda a que la glucosa ingrese en nuestras células y así éstas obtengan la energía que precisan para funcionar. Pero en los casos de diabetes, el cuerpo no produce por sí mismo insulina —diabetes tipo 1— , o bien el páncreas no funciona de manera regular —tipo 2— .El tratamiento para la diabetes tiene dos ejes: cambiar la alimentación para reducir o eliminar el consumo de azúcar, y tomar o inyectarse insulina. Ningún otro tratamiento o receta puede suplantar ese tratamiento, pero sí se pueden consumir algunos alimentos que ayuden al organismo a regular el azúcar en sangre, para que el cuerpo se fuerce menos. Puedes consultar estos alimentos que ayudan a controlar la diabetes, o bien preparar la receta que encontrarás a continuación y beberla en ayunas cada mañana.1 chayote (si no consigues puedes usar un calabacín, porque las propiedades son similares)1 pepino1 limón1 manzana1/2 taza de kale (berza)1 tomatillo verdePreparaciónPara preparar este jugo, lo mejor es pasar los ingredientes por un extractor de jugo o juguera extractora. Sin embargo, si no tienes una, puedes rallar o procesar los ingredientes y luego colarlos.También puedes prepararlo como un batido, pero lo bueno de beber jugos en ayunas es que el cuerpo obtiene nutrientes sin que el sistema digestivo tenga que ponerse a trabajar. De esa forma, se depura naturalmente.Importante: Debe aclararse que La Bioguía no da consejos médicos ni receta el uso de técnicas como forma de tratamiento para problemas físicos o mentales sin el consejo de un médico, sea directa o indirectamente. En el caso de aplicar con ese fin alguna información de este sitio, La Bioguía no asume la responsabilidad de esos actos. La intención del sitio es solamente ofrecer información de naturaleza general para ayudar en la búsqueda de desarrollo y crecimiento personal.FUENTE: La Bioguía