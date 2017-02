25 cosas sobre los perros que no conocías

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los seres humanos han querido a los perros durante más de 30.000 años. La investigación nos muestra que hemos estado compartiendo nuestras vidas con ellos durante, al menos, ese tiempo.



Así que, ¿cómo es que todavía tenemos mucho que aprender acerca de nuestros compañeros caninos? ¿N deberíamos saberlo todo ya de ellos? Lo que sí sabemos es que les gusta roer huesos, adoran a sus dueños a los que son fieles, persiguen a los gatos, ardillas y pelotas de tenis. Pero, ¿qué más cosas hay? Descubre estas 25 cosas que seguramente no sabías de tu compañero peludo:



1) Los perros pueden leer nuestro rostro



Los científicos han demostrado que, de todo el reino animal, los perros son los únicos animales que pueden leer las emociones en nuestras caras al igual que lo hacen los seres humanos. Los perros pueden saber si estamos alegres, confundidos, enojados o tristes, con sólo mirarnos a la cara. Ellos también pueden verse afectados por estas emociones y a menudo sentirlas tan fuertemente como lo hacemos nosotros.



2) Los perros sudan a través de sus patas



Aunque parezca sorprendente los perros también sudan pero en vez de hacerlo por la piel como las personas, lo hacen a través de sus patas. Puedes comprobarlo tú mismo la próxima vez que veas que tu perro tiene calor. Esta es la razón por la que muchas patitas de perro huelen a sal, como las palomitas de maíz o las patatas fritas.



3) Las narices de los perros son únicas al igual que las huellas dactilares para los humanos



Así como los humanos pueden ser identificados por sus huellas dactilares, los perros pueden ser identificados por las huellas de la nariz. La policía ha utilizado esto para resolver crímenes, demostrando que ellos, o sus propietarios, estuvieron presentes en la escena del crimen.



4) Existen un montón de perros ricos



Tratados como un miembro más de la familia, las mascotas se incluyen cada vez más en los testamentos de los propietarios, dejando a los familiares del difunto con la boca hasta el suelo. Se estima que, en Estados Unidos, más de un millón de perros son actualmente los principales beneficiarios de las voluntades de sus dueños.



5) Los perros son capaces de aprender vocabularios impresionantes.



El perro promedio es tan inteligente como un niño humano y puede aprender fácilmente vocabularios de entre 200 y 500 palabras. Los perros también son capaces de entender las habilidades matemáticas básicas, como el recuento y la secuenciación.



6) Los galgos tienen dos grandes honores



No sólo son los perros más veloces, con la capacidad de alcanzar unos 45 km hora, sino que también es la única raza de perro que se menciona en la Biblia. Podéis comprobarlo en Proverbios 30:31.



7) Los perros tienen una temperatura más alta que los seres humanos



La temperatura de un perro ronda entre los 38 y 39 grados centígrados. Las pulgas y las garrapatas son atraídas por ese calor, por eso acaban adhiriéndose al perro y no al ser humano.



8) El Pit Bull no es una raza



El Pit Bull es, sin lugar a dudas, la raza de perro más incomprendida. De hecho, una de las cosas más incomprendidas es que en realidad no es un perro de raza. Pit Bull es la manera genérica de referirse al American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Dogo Argentino, Tosa Japonés, Dogo de Burdeos y al Buldog.



9) El sonido de la lluvia hiere el oído del perro



Los perros no se resisten a salir a la calle cuando llueve por temor a mojarse. Lo hacen porque el sonido de la lluvia amplifica el resto de sonidos, cosa que perjudica a sus sensibles oídos.



10) Los perros pueden detectar el cáncer y otras enfermedades



Si usted tiene cáncer, diabetes o epilepsia, su perro podría ser el primero en saberlo. Los estudios han demostrado que los perros pueden ser entrenados para olfatear el cáncer de pulmón, mama, piel, vejiga y próstata. Los investigadores sospechan que los caninos están mejorando en la detección de estos olores, extraordinariamente débiles, emitidos por las células anormales.



11) El sentido del olfato de un perro está 100.000 veces más desarrollado que el del ser humano



Mientras que los seres humanos solo tienen alrededor de cinco millones de receptores olfativos en su nariz, los sabuesos tienen hasta trescientos millones. ¡Ningún hueso puede esconderse de ellos!



12) El top 10 de razas de perros en EEUU



De acuerdo con el American Kennel Club (AKC), las diez razas de perros más populares en Estados Unidos son: el Labrador Retriever, Pastor Alemán, Golden Retriever, Beagle, Bulldog, Yorkshire Terrier, Boxer, Caniche, Rottweiler y Dachshund. El Labrador ha sido el número uno durante 23 años, siendo la raza más popular desde que la AKC fue fundada en 1884.



13) Tener un perro en casa puede generar defensas contra el asma y el resfriado común



La investigación sugiere que los niños que crecen con mascotas son menos propensos a desarrollar alergias, y que los bebés que crecen en hogares con un perro son menos propensos a enfermar que los niños que viven en hogares libres de mascotas.



14) El Saluki es la raza más antigua de perro que se conoce



El Saluki se cree que es la raza de perro más antigua conocida por el hombre. Fue considerado de origen real en el antiguo Egipto. Estos perros se tenían en tan alta estima que cuando morían, sus cuerpos eran momificados al igual que los grandes faraones.

15) Los perros pueden sufrir depresión



Los perros pueden sufrir el trastorno afectivo estacional, de la misma forma que afecta a los humanos. Si tu perro normalmente es activo y parece estar más triste en invierno, juega con él y dale un paseo por la manzana para estirar las piernas y estimular su mente.



16) Los Huskies Siberianos tienen mayor resistencia que cualquier otra raza



Al igual que los Galgos son la raza de perro más rápida, los Huskies son los más resistentes. Pueden recorrer largas distancias, en torno a unos 160 km diarios a una media de 18 km/h.



17) Los perros se enamoran



El cerebro de un perro libera oxitocina, también conocida como hormona del amor, cuando interactúa con los seres humanos y otros perros. Exactamente lo mismo que cuando un ser humano da un abrazo o un beso.



18) Paul McCartney escribió canciones a su perro



Paul McCartney escribió una canción para su perra Martha, titulada “Martha, my dear” que aparece en el álbum de 1968, The White Album.



19) Las razas más y menos inteligentes



Entre las razas más inteligentes se encuentran el Border Collie, el Caniche estándar y el Pastor Alemán. El Afgano y el Basenji fueron registradas como los menos inteligentes.



20) Los Caniches franceses no vinieron de Francia



El Caniche tiene su origen en Alemania. La palabra “caniche” es una palabra alemana que significa “perro salpicadura”. El famoso peinado del caniche apareció cuando dos cazadores afeitaron al perro para que nadara de forma más eficiente, dejando los pompones alrededor de las articulaciones principales para ayudar a mantener el calor.



21) Un perro fue el primer mamífero vivo en orbitar la Tierra



Laika, un perro callejero de Rusia, fue la primera criatura en orbitar la Tierra en la nave espacial soviética Sputnik en 1957. A pesar de que murió en el espacio, su hija, Pushnika, tuvo cuatro cachorros con el terrier del presidente John F. Kennedy, Charlie.



22) El perro más grande que jamás haya vivido fue un Mastín Inglés



Zorba, un mastín inglés nacido en 1981, fue el perro más grande de la historia. Pesaba 155 kg y medía 2,51 metros de la nariz a la cola.



23) El 78% de los perros de EEUU están esterilizados o castrados



A pesar de que el 78 % de los dueños han esterilizado o castrado a sus perros, todavía existe un problema con el exceso de población. Actualmente hay 74,8 millones de perros en los Estados Unidos. Más de 44,8 millones de los hogares estadounidenses son dueños de un perro.



24) Los Collies una vez fueron considerados una raza feroz



El collie se consideraba como feroz en Inglaterra porque era la raza favorita de los escoceses. Fue la Reina Victoria, en el siglo XIX, cuando los puso de moda e hizo que fueran tan populares.



25) Los perros fueron acusados de brujería



Durante la Edad Media, los perros fueron juzgados y castigados junto a sus dueños. Un perro fue ahorcado en Salem, Massachusetts, en 1692, por brujería.



Fuente: http://lavozdelmuro.net/25-cosas-sobre-los-perros-que-no-conocias-y-que-te-dejaran-con-la-boca-abierta/