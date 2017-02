Tipos de amigos que encuentras cuando sales de fiesta

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Estoy en mi época dorada, en la que puedo hacer todo lo que quiera porque tengo el dinero y la energía para hacerlo… La juventud es un momento para disfrutar con tus amigos y aventurarte a las locuras más grandes, que pronto se convertirán en las mejores anécdotas.



Durante nuestra juventud pasan cientos de cosas, nos rompen el corazón, cambiamos de trabajo, nos enamoramos de quien no nos corresponde, perdemos amigos por tonterías y aprendemos mucho sobre el sentido de la vida.



Pero no podemos olvidarnos de los momentos más salvajes… La noche siempre está en pañales y nunca es demasiado tarde para hacer de ella una gran noche. Por eso, cada vez que uno de tus amigos te llama para ir de fiesta no lo dudas ni un segundo. Veamos si identificas a estos amigos en tu grupo:



1. Judini



De los especímenes más comunes de la fauna nochera, este ser es un experto en seducción, por lo que llega al boliche e inmediatamente desaparece para hacer un reconocimiento exhaustivo del terreno.



2. El impuntual



No importa cuánto hayan planeado su salida, siempre llegará tarde. Su problema con el reloj es tan grande que no tiene una noción exacta de qué hora o día es.



También aplica en esas amigas que calculan horriblemente mal el tiempo para alistarse y llegan 3 horas más tardes de la hora fijada.



3. El que es difícil de entretener



De todo tu grupo de amigos siempre hay uno que le aburre salir de noche, pero que te acompaña al boliche para recordártelo. Pasa su noche haciendo tus horas miserables, diciéndote lo aburrido que se siente.



4. El bebedor profesional



Es el Lio Messi de la cerveza, el Rambo del tequila y el campeón mundial de la ingesta de fernet. Cree que su resistencia al alcohol es muy alta, pero es el primer soldado en caer, el primer marino en abandonar el barco. A las dos horas de llegar se bebió todo lo que su hígado podía resistir.



5. El enamorado



Siempre tenemos un amigo o una amiga que está en pareja y no logra despegarse ni un momento del celular cuando su novio/a no está. Es de los seres más odiosos de la noche porque está presente en cuerpo, pero su alma está en alguna nube rosa repleta de confeti y corazones.



6. El escapista



Nunca falta el pirata, ese que le dice a su pareja que es el cumpleaños de un amigo y aparece en la discoteca de incógnito. Salir con alguien así es un riesgo ya que pasa toda la noche buscando algún conocido que pueda delatarlo.



7. El buitre



Es el típico amigo que anda en busca de una presa, no importa la que sea con tal de alimentarse esa noche. Es un digno casanova, un experto en conquista y seducción. Su única misión es volver a casa acompañado.



8. El precoz



Siempre hay uno de estos en los grupos de amigos. Su cultura alcohólica es tan débil que luego de beber un poco antes de ir a la discoteca, queda tendido en el suelo y su noche debe terminar ahí mismo.



9. El que no tiene edad suficiente



La mascota del equipo, el pequeño que todos quieren pero que todos saben que no dejarán entrar a la discoteca y lo hacen ir igual. Su noche termina antes de comenzar y el pequeño debe emprender la retirada en el mejor momento.



10. El hiperactivo



Es uno de los más molestos, quiere moverse de un lado al otro de la discoteca y si no puede moverse quiere ir al baño o a la barra a comprar algo para tomar. ¡No sabe quedarse quieto!



11. El bailarín



Cree saber todos lo pasos y le gusta llamar la atención del sexo opuesto, pero lo único que hace es quedar en ridículo frente a todos. Tiene menos movilidad que ojo de vidrio. ¡Por favor detente!



12. El 2.0



Es el típico amigo que está, pero no está. Al otro día, cuando te levantas y abres Facebook, te das cuenta qué hizo durante toda la noche. ¡Cada acontecimiento de la fiesta lo registró en todas las cuentas que tiene!Miles de snapchats, miles de instagram stories, y decenas de selfies con frases como “hoy es noche de…” en Facebook.



FUENTE: http://www.vix.com/es/identificacion/176030/12-tipos-de-amigos-que-siempre-encuentras-cuando-sales-a-bailar