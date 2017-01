El ragdoll, el gato más perro de todos

(Tomada de la Red)

Si nos pidieran para asociar la palabra gato con la otra, que se nos vendría a la mente cosas como indiferente, independiente o indiferente. sin Embargo, los amantes de los coños refutariam estas palabras. Y hoy les diremos que, con razón, porque hay un felino muy peculiar, de hecho, dicen que es un gato canino. Nos referimos al muñeco de trapo.



Pero ¿por qué lo llaman gato canino? Debido a su personalidad, que se parece mucho más a la de un perro, de gato. Vamos a conocerlo a fondo y, quién sabe, posiblemente hasta optar por tener un.



lo que hace que El ragdoll diferente de otros gatos?



Para empezar, lo que hace que este felino diferente de todos los demás es que su personalidad es muy dependiente, así como la de un perro. Él no saldrá de su lado, tampoco se ignore cuando usted llame. Siempre va a responder a su llamado y buscará sus cuidados y sus caricias. Además, usted llenará de amor.



Es un gato ideal para estar con niños, con otros gatos, con perros y con cualquier otro animal. Tal como un perro, el ragdoll se saudá cuando entras por la puerta. Él va a querer estar siempre encima de ti y, si dejar de darle la atención, no perseguirlo llorando a donde quiera que vaya. O sea, un chantagista emocional de primera.



Son muy buenos anfitriones con los invitados, ya que en sus esmeros para conseguir caricias, ellos irán detrás de ellos en sus búsquedas. Una caricia extra nunca será demasiado.



Como un buen gato canino, podrás jugar con él y le lanzar objetos, y se va detrás de ellos. Se va corriendo cuando se le ve sonreír o pasar cerca. Él también es parte de la familia y le encanta jugar! Por último, su inteligencia es superior a la de otros gatos, por lo tanto, no esperes verlo en algún lugar sin saber cómo salir. El ragdoll no pasará por esto.



Características del ragdoll



Historia y origen



El ragdoll es una mezcla de muchas razas felinas. No se sabe muy bien el origen de estas razas con las que se ha mezclado, ya que fue fruto de un experimento de una creadora llamada Ann Baker.



Ella tenía una gatita blanca y un día se le ocurrió que quería un tipo de gato en particular. Podríamos decir que ella había dibujado en su mente su propio felino. Así, sin demora, ella comenzó a mezclar su gatita con diferentes especies de coños. Hasta que, por fin, apareció el gato ragdoll.



Más tarde, esta raza sería reconocida.



Características físicas



Su pelo es suave y de longitud media. Su cola es esponjosa y llena de pelos, se podría decir que como la de un gato persa. Sería el gato persa uno de los animales utilizados en el experimento de Ann? Es posible. Para mantener un buen cuidado de la cola, así como del resto de los pelos, usted tendrá que cepillarlo en seco por lo menos tres veces por semana.



Son varias los colores que este gato puede tener, aunque su cola y sus patas siempre tendrán un tono más oscuro que el resto del cuerpo.



Su cuerpo es robusto y fuerte, pero ampliado. Es difícil encontrar un ragdoll obeso.



Su cabeza es ancha y con forma de triángulo y posee hermosos ojos azules. De hecho, siempre tiene los ojos azules, aunque se puede distinguir diferentes tonos.



Curiosidades sobre el ragdoll



Su nombre es una de las cosas más curiosas, ya que significa muñeca de trapo. Esto es por dos razones. La primera es porque, cuando nacen, parecen no tener masa corporal, ya que sus músculos parecen dormidas. El segundo es porque ellos se relajan de tal manera que cuando le hacemos caricias, que parecen estar muertos.



Casi nunca lo hacen, porque su voz no es muy potente y prefieren utilizarla para advertir que es la hora de comer, haciendo ligeros ruidos.



No les gustan las alturas. Debido a su pasión por las caricias, prefieren permanecer en el sofá, en caso de que llegue alguien dispuesto a hacerle algunas caricias.



Se utilizan en las sesiones de terapia, especialmente con personas mayores, porque el gran cariño y amor de estos felinos hace que los ancianos se sientan amados y útiles, lo que mejora el estado de ánimo y también la autoestima de ellos.



Es un gato? Es un perro? No, es un ragdoll!



Fuente:http://pysnnoticias.com/el-ragdoll-el-gato-mas-perro-de-todos/