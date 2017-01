Evidencias de que el Titanic no se hundió a causa de un iceberg

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El Titanic, oficialmente denominado RMS Titanic, era un barco transatlántico británico que en su época fue el barco más grande y con la mayor capacidad de pasajeros, un total de 2223 pasajeros. El viaje de inauguración se realizó desde Southampton hasta Nueva York y culminó por el hundimiento del mismo en la noche del 14 de abril de 1912.En esta tragedia, la mayor en la historia de los naufragios, murieron 1514 personas que iban a bordo.Hoy en día conocemos todo al respecto de su hundimiento. El barco aumentó su velocidad y en medio del océano se encontró con un iceberg que no pudo esquivar a tiempo. La colisión generó una rajadura en el casco del lado de estribor bajo la superficie del agua y entonces el agua comenzó a entrar y a inundar el barco por dentro.Sin embargo, acaban de surgir nuevas evidencias que sugieren que esta historia no es del todo verídica.El hundimiento del Titanic: una historia totalmente distintaEl autor irlandes Senan Molony realizó una investigación exhaustiva sobre la historia del Titanic. Recientemente, descubrió evidencias que sugieren que el hundimiento del Titanic comenzó por un incendio.El documental Titanic: La nueva evidencia se estrenó el 1 de enero de este año en el Reino Unido. En el mismo se muestra en detalle todo lo que parecería apoyar la nueva teoría.Molony estudio una fotografías de la época que habían quedado olvidadas y demuestran que el Titanic salió de Southampton con una falla. En las fotografías se observa un debilitamiento frontal y lateral del casco en la región misma dónde el iceberg colisionó contra el barco.Tal como explica el autor, esta tragedia fue el resultado de varios factores en conjunto: fuego, hielo y neglicencia criminal.El Titanic se incendió antes de zarparSegún indican las fotografías, un incendió sucedió en el búnker de la nave antes de que se quite de la zona de su construcción, en Belfast. En la fotografía se observa una marca negra de 9 metros de largo en el casco de la nave.La nueva teoría dice que este incendio torció el metal del casco dejando la región vulnerable a una quiebre. Esta región es además dónde el iceberg colisionó y es posible que debido a la vulnerabilidad de la misma, el iceberg logró penetrar en la nave.Según Molony, el incendio no era necesariamente un secreto, pero fue ocultado para no arruinar la tan anticipada inauguración del barco de pasajeros más grande hasta el momento.El fuego ya había sido considerado por otros investigadores. El profesor Robert Essenhigh planteó en el 2004 que el barco se incendió y esto generó el apuro de la tripulación para llegar al destino y la eventual colisión contra el iceberg. En general, muchos historiadores coinciden con que un incendió sucedió en algún momento y fue una de las causas de la tragedia.Pero esta teoría, junto con las fotografías, permiten aclarar y ubicar el evento de modo más preciso.¿Algún día sabremos qué sucedió realmente?FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/174457/se-encontraron-nuevas-evidencias-que-sugieren-que-el-titanic-no-se-hundio-a-causa-de-un-iceberg