Señales de que están a un paso del divorcio

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Desafortunadamente hay relaciones que inician como un cuento de hadas y terminan como películas de terror. ¿Te gustaría saber si tú y tu pareja por el camino que termina en el divorcio? Pon atención a las señales y, si puedes, trata de hablar con él para arreglar los problemas.



Sueñas con la soltería: Todas hemos volteado a ver a nuestra pareja y pensado: “Diablos, podría estar en el antro con mis amigas”. Este es el caso de muchas mujeres mexicanas que se casaron a temprana edad y de manera precipitada. Pero hay una gran diferencia entre recordar esa vida con nostalgia y soñar despierta sobre un mundo mejor y diferente si estuvieras divorciada.



Los malos momentos superan los buenos: ¿Se te vienen más momentos malos que recuerdos felices? Si la respuesta es sí, estás en riesgo. Cada matrimonio tiene sus problemas, pero si lo malo supera lo positivo, tu relación está en graves problemas.



Los problemas nunca se resuelven: Si son una pareja que nunca discute, podrían considerarse afortunados… o suprimidos. Los problemas se vienen cuando las peleas son repetitivas y ambos no hacen nada para cambiarlos. Si casi nunca hay un proceso de reparación o una disculpa o una forma de reconexión, están dirigidos al divorcio.



No se hablan: Tu pareja debería ser esa persona en quien confías y le cuentas todos tus secretos y deseos más íntimos. Ambos deberían hablarse MÁS que tan sólo responder a la pregunta cotidiana de “¿Cómo te fue hoy?” Si de plano nunca hablan, es porque no están interesados, y eso nunca será bueno en un matrimonio.



No te importan sus sentimientos: Lo peor que puedes hacer es tratar sus sentimientos como si no importaran. No importa si casi nunca están de acuerdo, pero hacer caso omiso a lo que siente es lo peor que puedes hacer. Prácticamente es el beso de la muerte de un matrimonio.



Trabajas sola en tu relación: Se necesitan 2 personas en una relación… ¿por qué parece que estás sola? Cuando un matrimonio está en problemas, ambos deberían trabajar en equipo, no esperando a que uno haga todo el trabajo.



No puedes ser tú misma: Si no puedes ser tú misma con tu pareja… ¿por qué estás con él? ¿No es cansado tratar de ser alguien más? ¡Basta!