El caballo más hermoso del mundo

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

La naturaleza no deja de sorprendernos, y cuando piensas que ya lo has visto todo llega una de las razas más hermosas de caballo que hemos visto.El Akhal Teke es una raza de caballo relacionada con el extinto caballo turcomano. Es originario de Turkmenistán, aunque actualmente también se le cría en Rusia.Las majestuosas criaturas llaman la atención debido a la tonalidad de su pelaje, que parece brillar de una forma metálica. Los científicos creen que debido a la genética de estos caballos, su pelaje refleja y refracta la luz, justo como lo haría el metal.Sí esto no es suficiente, los Akhal Teke también son una raza increíblemente atlética que funciona para cualquier tipo de deporte.Existen en distintas tonalidad que van desde el pelaje claro hasta el negro, pero los más sorprendentes son los que parecen reflejar tonalidades doradas y plateadas.Sólo se sabe de la existencia de 1,250 caballos AkhalTeke en el mundo, así que no es de sorprenderse que los chinos los apoden como los ‘caballos celestiales’.FUENTE: Muy Interesante