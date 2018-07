Perfil comportamental de la raza de perro weimaraner

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El perro de raza weimaraner es otro de los perros que ha captado el interés popular, fundamentalmente por su aspecto físico y no tanto por su comportamiento. Con su típico color del manto y de los ojos nadie puede resistirse al atractivo de la raza weimaraner.





La raza de perro weimaraner incluso está despertando cada vez más cantidad de adeptos y la mayoría de las personas que conviven con un ejemplar de esta raza no duda en afirmar que son "únicos". De hecho los amantes de largas caminatas y la vida al aire libre se verán realmente acompañados en su actividad si la realizan en compañía de un perro de raza weimaraner.





Particularidades del comportamiento de la raza de perro weimaraner





En cuanto al comportamiento de la raza de perro weimaraner, se trata de un perro medianamente inquieto y bastante excitable.





Un hecho que suele ser característico en el perro de raza weimaraner es su afectuosidad con la familia por lo que con bastante frecuencia se transforma en un perro extremadamente dependiente de la presencia de sus dueños. Esto que en un principio resulta del agrado de muchas personas puede resultar contraproducente cuando el perro debaquedarse solo, ya que son proclives a manifestar ansiedad por separación. Esto puede prevenirse con un adecuado manejo del vínculo con el cachorro a fin de evitar la aparición de un hiperapego.





Otra de las características que se observan con bastante frecuencia en la raza weimaraner es su comportamiento destructivo, hecho a tener en cuenta si uno vive en un departamento pequeño y no dispone del tiempo necesario para brindarle la posibilidad de salir a realizar una adecuada cantidad de ejercicio.











Fuente: http://www.comportamientoanimal.com/razas-de-perros/Weimaraner.html