Advierten del peligro de tener una tortuga como mascota

Seguro cuando pensamos en tener una mascota en casa, lo primero que nos viene a la mente es tener un perro; sin embargo, para muchos no es opción, ya que este tipo de animales requieren de mucho cuidado y sobre todo, tiempo para su atención, algo de lo que últimamente todos carecemos.



Aún peor si tenemos niños en casa, los cuales mueren por tener una mascota a la cual cuidar y que en realidad, no les vendría nada mal para crear en ellos el sentido de la responsabilidad. Es por ello que muchos padres optan por llevar a casa animales que en teoría, no necesitan de muchos cuidados para sobrevivir, como es el caso de las tortugas.





Lo cierto es que recientemente, una investigación de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos reveló que desde el año pasado se registró un brote de salmonela, el cual no ha podido ser del todo controlado y que hasta ahora a afectado a por lo menos 76 personas en este país, y un tercio de ellas son menores de 5 años, precisamente porque entraron en contacto con tortugas marinas, las cuales tienen como mascota en casa.





El estudio detalla que el contagio puede persistir debido al “desconocimiento” sobre el contagio de la enfermedad a través del contacto con estas mascotas o su entorno, como el agua en la que habitan. Aunque hasta el momento no se han presentado fallecimientos entre los infectados con “Salmonella Agbeni”, los CDC advirtieron que está presente en 19 estados.





Según los CDC, el brote pudo comenzar en algún momento entre marzo y diciembre de 2017, y, de las 63 personas de las cuales se tiene información disponible, 30 fueron hospitalizadas y 24 (el 32%) eran niños menores de 5 años.





Desde 1975 la Agencia Federal de Alimentos y Medicamentos (FDA) prohibió la venta y distribución de tortugas con caparazones que midan menos de 10 centímetros de longitud. Sin embargo, los CDC aclararon que “todas las tortugas”, independientemente de su tamaño, pueden portar la bacteria de la salmonela, incluso si se ven sanas y limpias.





Muy pocas personas son conscientes del riesgo de infección por salmonela que acarrean estas mascotas, en especial cuando no se toman las medidas de precaución para evitar la contaminación de sitios en los que se preparan los alimentos, indicaron.





Según el reporte, hay riesgos de contaminación cuando los niños las besan, o cuando limpian su hábitat en la pileta de la cocina, donde se preparan o lavan los alimentos.





Los CDC recomiendan evitar que niños menores de 5 años y personas con un sistema inmunitario debilitado manipulen o toquen este tipo de mascotas o donde habitan, debido a que están en mayor riesgo de infección.





La salmonelosis puede causar fiebre, vómitos, diarrea y dolores abdominales, aunque en algunos casos puede producir una infección grave, que puede propagarse desde los intestinos al torrente sanguíneo y de allí a otras partes del cuerpo que puede ser fatal si no se trata a tiempo con antibióticos.













