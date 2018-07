MADRID, España(Tomada de la Red)

El Sumxu

¡Vamos a descubrir 4 razas de gato extintas! Algunos de estos animales son tan extraños que no se sabe si fueron reales o producto de las leyendas. ¿Conoces estas razas de gatos que ya no existen? Se trata del gato azteca, el Rex de Oregón, el gato esquimal y el Sumxu.





El Gato Mexicano sin pelo o gato azteca

Esta supuesta raza de gato extinta originaria de México aparece documentada por primera vez en 1902. La persona que dejó constancia de la existencia de estos felinos fue E. J. Shinick, que compartía su vida con dos gatos aztecas. Más tarde, a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, esta clase de gato aparece mencionada en más ocasiones.





¿Cómo eran los gatos aztecas o gatos mexicanos sin pelo?

Gato mexicano o gato azteca A parecer, tal y como su nombre indica, no tenían pelo la mayor parte del año, excepto en invierno cuando una ligera capa de pelo clarito les crecía en la cola y la espalda. Seguramente para protegerse del frío. Eran de color gris clarito con tintes de color carne. Destacaban en ellos unas cejas y unos bigotes muy largos.





En cuanto a su tamaño, los registros apuntan que eran un 25% más pequeños que los gatos de pelo corto.





El señor Shinick (el humano de esta pareja de gatos presuntamente única ya que, cuando un Jesuita se los entregó procedentes de Nuevo México, le dijo que eran los últimos de una ancestral raza de gatos aztecas) escribió sobre su aspecto y su carácter. Sus descripciones dicen que:





Eran compañeros inteligentes y afectuosos. Más que los gatos con los que se había relacionado hasta entonces

Les gustaba disfrutar de baños con agua calentita

Dormían bajo las sábanas con su hija pequeña

Disfrutaban de los mimos

Eran muy juguetones, escalaban con cuidado a las personas

Tenían buena relación con el perro de la casa, un perro de agua irlandés

Desgraciadamente, el macho de la pareja -que eran hermanos, y por eso su dueño no quiso que criaran- falleció.





La Institución Smithsoniano se interesó en los ejemplares, pero cuando la hija del señor Shinick se trasladó a Washington para exhibirlos, la hembra superviviente falleció. Esta casualidad hizo pensar que no se trataba de los últimos de su tipo, sino de otra clase más común bañada en el romanticismo de una leyenda. Quién sabe si será cierto o no, sólo queda esperar a que algún día se hallen restos de algún ejemplar de esta raza que demuestre que existieron. En caso de que no aparezca, podemos estar seguros de que aunque no fueron los últimos de una clase de gatos milenaria, ¡por las descripciones fueron unas criaturas extraordinarias!





Gato Rex de Oregón

Esta raza de gato desapareció en los años 70 y fue documentada por primera vez a mediados del siglo XX. Al parecer el Rex de Oregón fue fruto de una mutación genética casual.





En 1955 se registró el nacimiento de un gatito distinto al resto de su camada, que tenía el pelaje rizado. Esta clase de gato fue cruzado con los primeros Cornish Rex llegados a EE. UU. desde el Reino Unido y nació la primera generación de Rex de Oregón.





¿Cómo eran los Rex de Oregón?

Cornish Rex, uno de los gatos que se usaron para cruzar y obtener los Rex de OregonEl pelaje, como te decíamos, lo tenían rizado, corto y espeso, aunque suave. Sus orejas eran grandes redondeadas en los extremos. Sus ojos eran ovalados y de un tamaño mediano.





El cuerpo era pequeño pero alargado y culminaba en una cola larga y puntiaguda. Sus patitas, al igual que el resto de su anatomía, eran largas y gráciles con unas zarpas de forma redonda.





El carácter de los Rex de Oregón

Eran cariñoso y buscaban atención

Divertidos y juguetones

Un poco temperamentales

Un poco arrogantes

Dominantes, lo que dificultaba un poco la convivencia con ellos

Si bien era genéticamente distinto al resto de razas de gato Rex, el Rex de Oregón fue mezclándose con otras clases hasta desaparecer para siempre.





Gato Esquimal

Publicación sobre el gato esquimal en el Chicago DailyEsta es una de esas supuestas razas de gato extinta tan rara que se considera a día de hoy una leyenda urbana.





La historia del gato esquimal se remonta al siglo XIX. La idea es que estos gatos se desarrollaron en Pittsburgh (EE. UU.) a partir de la necesidad de erradicar las plagas de ratas en las plantas refrigeradoras. La leyenda dice que tantas generaciones se criaron en el entorno de una “gran nevera” que los gatos desarrollaron un pelaje muy denso, unas colas gruesas; y que sus orejas se habían vuelto parecidas a las de los linces. Además, se sentían más a gusto en la oscuridad y en el frío, que a pleno día y en un clima más cálido.





Incluso se escribió un artículo sobre esta nueva raza de gato en el New York Times, en 1894, y pronto la historia corrió como la pólvora, publicándose también en otros periódicos. Incluso un naturalista respetable como Richard Lydekke dio por válido el testimonio que recibió y desarrolló toda una teoría sobre la capacidad de los gatos para adaptarse genéticamente a las condiciones del ambiente que habitaban.





Finalmente, en los años 40, una experta en gatos llamada Ida M. Mellen demostró que toda esta teoría de la raza de “gatos esquimales” no tenía una base clara, pues el testimonio original no era fiable. Brian Vesey-Fitzgerald, célebre naturalista, estuvo de acuerdo con Mellen en que la historia de los gatos esquimales aunque interesante, no era cierta y así lo hizo saber en su libro “Cats” (1958).





El Sumxu

En esta ocasión nos trasladamos a China para conocer otra raza de gato extinta, que algunos consideran un mito. Se trata del Sumxu y el último registro de su existencia data de 1938.





La primera vez que se menciona a esta raza de gato es en el libro “Flora Sinensis” (1656), escrito por Michael Boym. Según este misionero jesuita nacido en Polonia, el Sumxu era un gato blanco con las orejas muy cortas. La descripción que hizo se considera que se ajusta más al aspecto de una marta de garganta amarilla que a una raza de gato.





Otras menciones al Sumxu se hicieron a lo largo de la historia y en distintos registros, pero quizás la más llamativa es la realizada por Georges Louis Leclerc en el 4º volumen de su Histoire Naturelle (sobre 1767). En ella, resumiendo un poco, dice lo siguiente:





El Sumxu vivía en casas, como gato doméstico

Era un gato de orejas colgantes

Tenía el pelo largo

No obstante, destacaba que le parecía que podría ser de otra especie, no un gato.





Más adelante Jean Bungartz escribió en su obra “Die Hauskatze, ihre Rassen und Varietäten” (1896) que:





El Sumxu era un gato de orejas caídas debido a que no utilizaba este órgano para sobrevivir. El desuso se había traducido en una mutación de su aspecto.

También destacaba que en China se alimentaban de los gatos y que se criaba al Sumxu para ser consumido.





Más adelante otros autores destacaron que no había prueba suficiente de la existencia del Sumxu. Así, algunos creen que esta raza de gato era sólo eso, un tipo de marta, pero otros consideran que pudo haber sido una mutación extraordinaria, parecida al Scottish Fold.





Sea como sea, quizás nunca lleguemos a saber si el Sumxu existió o fue fruto de múltiples confusiones con otros animales con un aspecto similar al de los gatos.











Fuente: http://www.cosasdegatos.es/historia-gato/razas-de-gato-extintas