Peces cebra, unos excelentes compañeros para tu acuario

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Los Peces Cebra son muy queridos del mundo de los acuaristas. Estos peces de 2 pulgadas prosperan en una variedad de condiciones de agua en la naturaleza. Y no son exigentes en cautividad, tampoco. Hacen pocas demandas más allá de un tanque cómodo y comida básica. Los peces cebra se llevan bien con otros, aunque los peces más grandes pueden comerlos.





El Zebra Danio es un pequeño pez que sólo alcanza unos 6 cm en el acuario. Es fácil de reconocer con su atractivo rayado, blanco y negro, el patrón de “cebra” en su cuerpo.





Este es uno de los primeros tipos de peces tropicales que se conservan en acuario, y sigue siendo enormemente popular. Este pez bonito y barato es una gran opción para los acuaristas principiantes y avanzados. Otros nombres comunes que se conoce son Danio rayado, y Zebrafish.





Estos peces resistentes y atractivos son ideales para los principiantes. Son criadores prolíficos y viven mejor en grupos. Así que deben mantenerse en un pequeño grupo de al menos 3, aunque 5 o más es mejor. Debido a que son tan pequeños, un grupo se adapta a un acuario de por lo menos 20 galones.





Los Peces Cebra son muy duraderos y pueden soportar una impresionante gama de temperaturas y condiciones. Por lo general, hacen muy bien sin un calentador de agua, ya que están cómodos a temperaturas de hasta los 60º F.





Pero aunque no son quisquillosos sobre las condiciones del agua, es mejor no llegar a los extremo. No te sorprendas si pasan mucho tiempo en el flujo de agua de los filtros o bombas. Un entorno de movimiento rápido es a lo que están acostumbrados a en la naturaleza.



Ten cuidado de que ni los especímenes de este pez ni los huevos fertilizados sean liberados al medio ambiente. El pez cebra es tropical y no puede sobrevivir en áreas de condiciones climáticas extremas.





Variedades de los Peces Cebra





Danio Dorado

Las docenas de variaciones de este Danio se cultivan selectivamente hoy, con una variedad para satisfacer cada gusto. Algunos de los más conocidos incluyen algunos de color como el cebra dorado, cebra albino, Danio Azul y pez cebra arena.





Otras variedades bien conocidas son el Leopardo y Longfin Leopard Danio, los cuales tienen manchas en lugar de rayas. También hay una variedad llamada Danio híbrido, para aquellos que simplemente no pueden elegir entre puntos y rayas. Este tiene una combinación con ambos.





Una variedad recientemente introducida es un pez cebra conocido como el “pez glo”. Este es un pequeño pez genéticamente modificado disponible en hermosos colores fluorescentes de rojo brillante, verde, naranja-amarillo, azul y púrpura.





Hábitat original de los peces cebra

Estos peces se encuentran en Asia desde Pakistán hasta la India y Myanmar. Se dan en el río Kosi en Uttar Pradesh, en el norte de la India, y en menor número en Nepal, Bhután y Bangladesh.





Los peces cebra habitan el curso inferior de arroyos, canales, zanjas y estanques. Su hábitat varía mucho dependiendo de la época del año. Los adultos se encuentran en grandes cantidades en aguas de temporada y arrozales durante la estación húmeda. Allí desovan y se alimentan.





Estas son todavía aguas con un sustrato que es limoso y fuertemente vegetado. Los adultos vuelven a las aguas más rápidas de los ríos y arroyos para la estación seca, donde el sustrato es normalmente rocoso y sombreado. Los jóvenes se quedarán en las aguas tranquilas hasta la madurez, luego ellos también migrarán a los ríos.





En el medio silvestre, estos peces se consideran micropulgadores. Y se alimentan de gusanos, pequeños crustáceos acuáticos, insectos y larvas de insectos.



Requerimientos del tanque para mantener peces cebra

Se debe proporcionar un acuario de no menos de 10 galones de capacidad. Eso es lo suficientemente grande para contener hasta una docena de peces cebra. Utiliza un filtro para mantener el agua limpia y alta en oxígeno.





La temperatura debe oscilar entre 65 a 77 grados Fahrenheit. El agua debe estar libre de cloro y tener un pH de 5.0 a 7.0, neutro a alcalino. Separa la grava grande o dos capas de mármoles alrededor de la parte inferior del tanque. El último es beneficioso si planeas criar peces cebra, aunque un tanque separado se recomienda.





Proporciona bolsas de vegetación en la parte inferior así como en las esquinas, con grandes áreas abiertas para la natación. Lava el tanque según sea necesario, evitando el detergente.





Requerimientos sociales de los Peces Cebra

No te dejes a tu pez cebra solo. Este pez necesita al menos de cinco a siete amigos de la misma especie para evitar ser retirado y antisocial. Cuanto mayor es el cardúmen, mejor. En pequeños grupos, los peces cebra son a menudo tímidos, pero suelen ser activos y amistosos cuando se sienten cómodos en su entorno.





El territorialismo puede tener lugar durante la cría, los machos persiguiendo o mordiéndose mutuamente. Puedes mantener al pez cebra con otras especies, siempre y cuando no sean lo suficientemente grandes como para comerlos.





Los peces cebra son un buen pez comunitario. Selecciona compañeros de tanque que sean similares en temperamento. Querrás compañeros que puedan mantenerse al día con el ritmo de vida rápido de este Danio. Los peces melíferos que necesitan un ambiente menos agitado pueden estresarse.





Alimentación de los peces cebra

Los peces cebra comerán cualquier cosa más pequeña que sí mismos, incluyendo a su descendencia, en la superficie o el centro del tanque. Espolvorea una pequeña cantidad de alimento en escamas en la superficie del agua dos veces al día. Entre las comidas, dale a tus peces cebra un camarón de salmuera. Pequeños pedazos de verduras frescas también son bien recibidos.





Enfermedades a las que son propensos los peces cebra

Los Peces Cebra son extremadamente resistentes, así que la enfermedad no es generalmente un problema en un acuario bien mantenido. Son principalmente susceptibles al “Ich” si no se proporciona buena calidad del agua.





Cualquier cosa que agregues al tanque también puede traer la enfermedad. No sólo otros peces, sino plantas, sustratos y adornos pueden albergar bacterias.





Ten mucho cuidado y asegúrate de limpiar adecuadamente los elementos. También puedes poner en cuarentena cualquier cosa que vayas a agregar a un tanque establecido para no alterar el equilibrio.





Aunque son peces muy resistentes, debes conocer los signos de la enfermedad. Cuando aparece, nortarla a tiempo y dar el tratamiento temprano hace una gran diferencia. Un brote de enfermedad a menudo puede limitarse a uno o pocos peces si se trata en una etapa temprana.





La mejor manera de prevenir proactivamente la enfermedad es dar a tus peces el ambiente adecuado y una dieta bien balanceada. A medida que su entorno se asemeja a su hábitat natural, menos estrés tendrá el pez. Esto los hace más saludables y felices. Un pez estresado es más probable que adquiera la enfermedad.





Cría de los peces cebra

Los peces cebra dispersan sus huevos y se olvidan de ellos, a menos que puedan verlos, entonces son comida. Los peces cebra son independientes y son reproductores prolíficos. Pueden reproducirse durante todo el año, pero pueden seguir haciéndolo en el verano cuando la luz del día dura más tiempo.





Mueve a las hembras preñadas a un tanque de cría separado, luego agrega al macho dentro de las 24 horas. Elimina los adultos una vez que los huevos se depositan. O mueve todos los peces cebra a un segundo tanque si ves evidencia de huevos o pequeños alevines en el primer tanque. Esto es para evitar el canibalismo.





Los Peces Cebra pueden ser una excelente opción para tu acuario bien sea solos o como compañeros de otras especies.









Fuente: https://mascotafiel.com/peces-cebra/