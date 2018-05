¿Qué hacer para que su perro no tire de la correa?

(Tomada de la Red)

Todas las personas que tienen un perro en su casa saben que sacarlo a pasear es algo de la cotidianidad, aunque a veces el recorrido no sea tan tranquilo como se espera, por eso KienyKe.com le cuenta cómo hacer que su perro no le jale la correa cuando están en la calle.



María Camila Gómez Diazgrandos, médica veterinaria de hospitalización y consulta del Centro de Veterinaria y Zootecnia de la Universidad CES, manifestó que lo más importante es utilizar una correa adecuada, con la cual la mascota se sienta cómoda, ya que existen en el mercado algunas que en ciertas ocasiones le causan daño al animal y van hacer de su recorrido un momento incómodo.



Para Gómez lo más recomendable es usar arnés o pecheras, porque distribuyen mejor el punto de apoyo del animal, y entender que dentro de las dinámicas naturales de los caninos está ejercer fuerza para llegar rápido a determinado lugar.



La experta manifestó que es muy importante que para que el perro aprenda a no jalar se deben realizar una serie de rutinas de adiestramiento y a su vez ir premiando ese nuevo aprendizaje que el animal va adquiriendo.



“Sabemos que los animales van aprendieron y desarrollando ese nuevo conocimiento por medio de refuerzos positivos y de este manera su marcha será tranquila y serena, entonces si esa conducta adecuada le va a traer premios y beneficios, lo más probable es que lo seguirá haciendo”, indicó Gómez.



Fuente:https://www.kienyke.com/tendencias/maskotas/tips-para-que-su-perro-no-tire-de-la-correa