¿Cómo alimentar un gato cachorro adecuadamente?

(Tomada de la Red)

Las mascotas se han vuelto en un integrantes más de las familias en la actualidad, ya que muchas personas encuentran en ellas compañía.



Las personas cada día deciden que sus compañeros sean los gatos, ya que estos son más independientes que otras mascotas, y generan una mayor ternura, de ahí que muchos opten porque estos sean cahorritos, pero las personas deben tener presentes que entre más pequeños, requieren más atención y cuidado.



Si el gato esta muy pequeño y por cosas de la vida fue separado de su madre, lo más recomendable es llevarlo a un veterinario y teniendo como base los días de nacido, se pueda establecer la alimentación adecuada para suplir sus necesidades nutricionales y que permitan que tenga un mejor desarrollo y crecimiento. Si la edad del animal no supera los 20 días de nacido, es necesario que cada tres horas se le alimente.



Al ser muy pequeño es necesario encontrar un recipiente adecuado, por lo que el más utilizado es una jeringa, ya que permite tener una medida exacta del alimento, pero se debe tener cuidado en no lastimar la boca del gato.



La gran pregunta de las personas cuando tienen bajo cuidado a un gato es qué edad es la adecuada para suministrarle comida sólida. Por lo general es a partir del mes y medio de nacido. Esta se le puede dar, pero mezclada con agua en forma de puré, para que él se vaya acostumbrando al sabor y desde los dos meses en adelante, se le puede dar sola, pero es importante que sea bajo la orientación de un profesional, ya que que si no se le suministra un alimento acorde sus necesidades, se corre el riesgo de producir una afección digestiva y que el gato rechace alimentos sólidos.