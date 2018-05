Amazon lanza su propia línea de comida para mascota

(Tomada de la Red)

La compañía de comercio electrónico, Amazon, lanzó este miércoles su propia línea de comida para mascotas llamada ´Wag´, con el fin de expandirse a mercados del sector privado como de baterías, comida para bebés, ropa y utensilios para hogar.



Aunque Amazon planea aumentar su línea de productos, Wag por el momento solo incluye comida seca para perro y por el momento está disponible para miembros de Amazon Prime en Estados Unidos, la compañía no ha mencionado si estará disponible en México.



Wag promete ser una competencia para Petco y PetSmart, la cual tan solo el año pasado compró por 3 mil millones de dólares Chewy.com, distribuidora minorista de alimentos para perros y gatos, y otros distribuidores mayoristas de productos para mascotas, incluso menciona que la comida de perro es un producto difícil de vender y que sea rentable ya que es pesado y hace la distribución costosa aunque a Amazon le favorece como un producto ya que los dueños de mascotas compran con frecuencia, manteniendo el mercado en línea como su principal prioridad durante las decisiones de compra.



También es un alimento básico para las tiendas de comestibles y del competidor minorista Walmart, que tiene sus propios alimentos para perros, incluido Ol 'Roy.



Wag.com, anteriormente perteneciente a Quisi Inc, redirige a los usuarios al sitio web de alimentos para mascotas de Amazon, que ahora tiene un nuevo icono para la línea privada de comida para perro.



Amazon compró por 545 millones de dólares a Quisdi en el 2011, que además de Wag, la compañía era propietaria de Diapers.com y Soap.com las cuales vendían pañales y jabones. De acuerdo a Stoper, Amazon la compró para eliminar competidores y la cerró el año pasado, argumentando que ya no era rentable.



Según La Asociación Americana de Productos para Mascotas se estima que este año en Estados Unidos los propietarios de mascotas gastarán 72.1 mil millones de dólares en sus mascotas, con al menos 30 mil millones en comida para estas.



Amazon comenzó a vender camas y carriolas para mascotas con la línea AmazonBascs en 2016. Tan solo las ventas de carriolas significaron 2 millones de dólares el año pasado para la compañía, según el reporte de marzo de One Click Retail.



