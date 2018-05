(AP )

Los 10 libros más vendidos de la semana en algunos países de las Américas y España:



ARGENTINA

1.- “Caos” - Magali Tajes

2.- “Yo, Simón, Homo Sapiens” - Becky Albertalli

3.- “Cuando fuimos los peripatéticos” - Héctor Lozano

4.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

5.- “Bellas durmientes” - Stephen King

6.- “Gravity Falls. Comic 1” - Disney

7.- “Culpa nuestra” - Mercedes Ron

8.- “Gravity Falls. Guía de misterio y diversión” - Disney

3.- “El principito” - Antoine de Saint-Exupéry

10.- “Cuentos de las buenas noches para niñas rebeles 2” - Francesca Cavallo, Elena Favilli

(Fuente: Librerías Cúspide)



CHILE

1.- “Llámame por tu nombre” - André Aciman

2.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

3.- “Wigetta y el cuento jamás contado” - Vegetta y Willyrex

4.- “La llamada de la tribu” - Mario Vargas Llosa

5.- “Bajo cielos lejanos” - Sarah Lark

6.- “Ready player one” - Ernest Cline

7.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

8.- “El legado de los espías” - John le Carré

9.- “Sigo siendo yo” - Jojo Moyes

10.- “Synco” - Jorge Baradit

(Fuente: Diario El Mercurio)



COLOMBIA

1.-“Los divinos” – Laura Restrepo

2.-“Las hijas del capitán” – María Dueñas

3.- “La noche que mataron a Bolívar” - Mauricio Vargas

4.-“Diario del fin del mundo” – Mario Mendoza

5.- “Los Médici” - Matteo Strukul

6.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland

7.- “Origen” - Dan Brown

8.-“Escrito en el agua” – Paula Hawkins

9.-“Mujeres que compran flores” – Vanessa Montfort

10.-“El cuento de la criada” – Margaret Atwood

(Fuente: Librería Nacional)



ESPAÑA

1.- “Las hijas del capitán” - María Dueñas

2.- “Las almas de Brandon” - César Brandon Ndjocu

3.- “Patria” - Fernando Aramburu

4.- “Origen” - Dan Brown

5.- “El día que se perdió la cordura” - Javier Castillo

6.-“El día que se perdió el amor” - Javier Castillo

7.-“Seremos recuerdos” - Elísabet Benavent

8.-“La villa de las telas” - Anne Jacobs

9.- “Las hijas del agua” - Sandra Barneda

10.-“La memoria de la lavanda” - Reyes Monforte

(Fuente: El Corte Inglés)



ESTADOS UNIDOS (inglés)

1.- "The Fallen" - David Baldacci

2.- "Twisted Prey" - John Sandford

3.- "Little Fires Everywhere" - Celest Ng

4.- "The Hellfire Club" - Jake Tapper

5.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate

6.- "The Woman in the Window" - A.J. Finn

7.- "I've Got My Eyes on You" - Mary Higgins Clark

8.- "The Great Alone" - Kristin Hannah

9.-"After Anna" - Lisa Scottoline

10.-"Circe" - Madeline Miller

(Fuente: Publishers Weekly)



MÉXICO

1.- “Llámame por tu nombre” - André Aciman

2.- “Ojalá te enamores” - Alejandro Ordóñez

3.- “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes” - Elena Favilli y Francesca Cavallo

4.- “Amor a cuatro estaciones” - Nacarid Portal Arraez

5.- “Sigo siendo yo” - Jojo Moyes

6.- “Yo, Simón, Homo Sapiens” - Becky Albertalli

7.- “Alicia en el país de las maravillas” - Lewis Carroll

8.- “Primero de poeta” - Patricia Benito

9.- “La vaga ambición”- Antonio Ortuño

10.- “Con tal de verte volar” - Miguel Gane

(Fuente: Gandhi)



URUGUAY

1.- “Blue” - Danielle Steel

2.- “Operación culebra” - Juan Gropone

3.- “Más allá del invierno” - Isabel Allende

4.- “La llamada de la tribu” - Mario Vargas Llosa

5.- “A la manera de Agustina” - Cecilia Curbelo

6.- “La mujer del camarote 10” - Ruth Ware

7.- “Toda la verdad” - Karen Cleveland

8.- “Los ocho magníficos” - Mario Delgado Aparaín

9.- “El rey” - Daniel Baldi

10.- “La bailarina de Auschwitz” - Edith Eger

(Fuente: Librerías Bookshop)