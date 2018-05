Cinco datos sobre el Nobel de Literatura

COPENHAGUE, Dinamarca(AP )

El premio Nobel de literatura no será entregado este año tras acusaciones de abuso sexual y delitos financieros que han afectado la imagen pública de la Academia Sueca. A continuación cinco datos sobre el premio literario más prestigioso del mundo:



¿QUIÉN CREÓ EL PREMIO?

Los Premios Nobel se crearon de acuerdo a la última voluntad de Alfred Nobel, un industrial sueco e inventor de la dinamita, que quería que su fortuna sirviera para honrar los grandes logros en física, química, medicina, literatura y paz. El ganador del premio de literatura es elegido por la Academia Sueca en Estocolmo. Cada premio está dotado de 9 millones de coronas suecas (cerca de 1.1 millones de dólares).



¿CUÁNTOS PREMIOS DE LITERATURA SE HAN OTORGADO?

Desde 1901 la Academia Sueca ha otorgado el premio 110 veces. En siete ocasiones el premio no fue entregado por las guerras y en 1935 se declaró desierto. El premio también ha sido pospuesto en siete ocasiones y se pospondrá este año. En 2017 el ganador fue el novelista japonés radicado en Gran Bretaña Kazuo Ishiguro.



¿CUÁNTAS MUJERES HAN RECIBIDO EL PREMIO?

Hasta ahora 14 mujeres han recibido el Nobel de Literatura. Incluyendo a la estadounidense Toni Morrison, la novelista británica Doris Lessing, la poeta chilena Gabriela Mistral y Nadine Gordimer de Sudáfrica.



¿POR QUÉ SE POSPONDRÁ EL PREMIO EN 2018?

La Academia Sueca ha dicho que no está en condiciones de elegir a un ganador después de que las acusaciones por abuso sexual y delitos financieros dividieron a sus 18 miembros. Siete de ellos han renunciado o se desvincularon de la organización. Su secretario permanente, Anders Olsson, dijo que la academia quiere “destinar el tiempo a recuperar la confianza pública” y planea entregar el premio el próximo año.



¿LA ACADEMIA HA TOMADO OTRAS DECISIONES CONTROVERTIDAS?

La secretista Academia Sueca nunca revela los nombres de los nominados y hay una gran especulación sobre quién podría ser el ganador cada año. Cuando el ganador es desconocido para el gran público esto ha generado críticas a las elecciones de la academia, como cuando ganó el poeta sueco Tomas Transtromer en 2011. En 2016, la academia sacudió al mundo literario al elegir al rockero Bob Dylan como ganador, lo que desató un debate sobre si las letras pop deberían ser consideradas literatura.