Mexicano ingresa a academia de ciencias de EU

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La National Academy of Sciences, de Estados Unidos, invitó este año a Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAN, a formar parte de sus miembros por sus investigaciones en favor del cuidado del medio ambiente y la conservación de las especies.



"El de la extinción de poblaciones y especies es el único problema ambiental que es verdaderamente irreversible; una vez que pierdes una especie es imposible volverla a tener y es más inmediato que el cambio climático", explica Ceballos en entrevista con EL UNIVERSAL.







"Es una enorme visión de la Academia distinguir a sus colaboradores extranjeros, este año fueron 14 personas, dos de Latinoamérica, uno de Chile y yo. Y en ese sentido, que ellos acepten a un mexicano, evidentemente tiene una connotación política importante, es decir, reconocen que el trabajo que se hace en México es de mucha calidad independientemente de las opiniones adversas, sin fondo, absurdas, que tiene el presidente de aquel país", opina Ceballos.



El nuevo miembro de la National Academy of Sciences explica que la satisfacción no es sólo suya, sino que pone en alto el trabajo de la Universidad Nacional y de México. "Este reconocimiento es la mejor manera de decir que la UNAM, las escuelas públicas del país, pueden tener un alto prestigio e investigadores de mucha calidad y en este momento, noticias como estas, que son positivas, nos dan un buen sabor de boca".



Ceballos es titular del Laboratorio de Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre y recientemente encabezó uno de los descubrimientos más importantes de los últimos años al identificar nuevas especies de mamíferos y anfibios.