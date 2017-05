Lo que debes usar para cuidar tu cabello

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Hablar de belleza hoy ya no es lo mismo que antes. Cada vez son más las mujeres que se preocupan por qué productos usan, qué contienen, de dónde provienen y si se adecuan a su estilo de vida.







Para estas mujeres, las opciones naturales son las preferidas; porque realzan su belleza sin alterarla. Ellas se preocupan no solo por la calidad de los productos, sino también por cómo ha sido producidos, si son biodegradables, si tienen ingredientes naturales y si cuidan su salud y la del ambiente. Y ésta es una elección que solo las mujeres apasionadas por la naturaleza conocen bien, ¡y que cada vez se contagia más!



En el caso del cabello, optar por ingredientes de origen natural es, además de una experiencia sensorial placentera, una alternativa eficaz para lograr un pelo naturalmente radiante e iluminado desde el interior.



En la naturaleza, algunos ingredientes activos como el aceite de coco y el aceite de argán tienen efectos en la fibra capilar que han sido demostrados científicamente. El primero es uno de los únicos dos aceites naturales capaces de penetrar la fibra gracias al ácido láurico, que actúa dentro de la corteza para brindar nutrición duradera y fuerza. El aceite de argán, por su parte, es rico en Omega 6 y Omega 9, brindando brillo duradero, flexibilidad, suavidad y resistencia a la oxidación.



En esta nota podrás conocer las mejores combinaciones para cuidar tu cabello y restaurarlo de forma natural, para cuidarte a ti misma y al ambiente.



Combinación natural para limpiar el cabello



Para una sensación de limpieza completa del cabello, la combinación de aceite de coco y aceite de argán resulta perfecta. Evitarás los sulfatos, siliconas o parabenos de algunos productos comerciales y harás que tu pelo se sienta libre y limpio, sin aportar peso ni grasa a la fibra capilar. Tu cabello revelará su esplendor natural, quedando libre de impurezas y con una sutil fragancia natural.



Esta combinación se aplica mejor en el cabello húmedo, para luego enjuagarse suavemente. Es idea, además, como primer paso para preparar al cabello para una humectación profunda.



Combinación natural para tratar el cabello



El aceite de coco junto al de argán también son una combinación perfecta a la hora de buscar una humectación capilar. Aplicándolos juntos, y dejándolos actuar por unos minutos, y luego enjuagando, el pelo se fortificará desde adentro y quedará suave y revitalizado.



Esta combinación asegura una nutrición profunda y duradera, así como el control del tan molesto frizz.



Combinación natural para perfumar y nutrir el cabello



El aceite de coco junto con el de argán, el de aguacate, el de jojoba, el aceite esencial de naranja y el extracto de romero, crean la combinación perfecta de los mejores ingredientes activos de origen natural para el cuidado del cabello.



Estos aceites aromáticos nutritivos brindan suavidad, brillo, textura, control de frizz y nutrición. Además, gracias a sus fragancias, actúan de manera natural energizando por completo todo tu cuerpo.



Esta combinación es perfecta, además, porque puede usarse tanto antes del champó, para lograr una mayor nutrición del cuero cabelludo y/o las puntas, como luego del lavado, a modo de acondicionador intenso para el cabello sensible. Además, puede usarse en la piel para masajear las manos y el cuerpo, y así humectar y relajar todas las tensiones, al mismo tiempo.



Combinación natural para dar textura al cabello



El aceite de coco, junto al de argán, el de palta y jojoba, y el agua de rosa de Damasco crean la fórmula natural perfecta para nutrir y proteger el cabello, brindándole un brillo natural. Al mezclar dos elementos diferentes (el aceite y el agua) esta combinación bifásica actúa como una verdadera infusión de nutrientes.



Al agitar la mezcla, las moléculas de aceite quedan suspendidas en el agua, listas para ser liberadas en forma de una fina bruma, que actúa como un medio de transporte que traspasa los beneficios del aceite al interior del cabello.



Puedes aplicarla sobre el cabello limpio y luego dejarlo secar naturalmente o aplicarle secador.



¡Comprueba los resultados que obtienes al elegir ingredientes naturales para cuidar tu cabello y descubrirás que la belleza siempre resplandece desde tu interior!



FUENTE: http://www.labioguia.com/notas/estas-son-las-combinaciones-perfectas-para-cuidar-tu-cabello