Elefante ataca a otro recién nacido

Los elefantes macho son los mamíferos terrestres más grandes actualmente, alcanzando alturas de cuatro metros y un peso de 7 mil kilogramos. Por esta razón, cuando se enojan e irritan no es para tomarlo a la ligera y tal es el caso de la situación capturada en cámara.



El vídeo fue filmado en Sudáfrica en el Parque nacional de los Elefantes de Addo cuando un elefante joven es atacado repetidas veces por un elefante adulto macho. No te preocupes, el elefante joven es finalmente protegido por una hembra.



Un experto en el comportamiento de los elefantes explicó la razón del ataque.



La confusión de un elefante macho







El experto explica que el animal se encuentra confundido e irritado y por esta razón atacó al recién nacido. Esta clase de comportamiento es extrema para estos animales, si bien se observan enfrentamientos entre machos jóvenes, nunca suele alcanzar esta magnitud.



Pero la agresión del macho se debe a que no parecería ser capaz de distinguir el olor del recién nacido con el de su madre. Los elefantes hembras desprenden un aroma particular cuando están en celo y otro cuando acaban de ser madres, lo cual indica a los otros elefantes su estado reproductivo.



El elefante no puede distinguir estos olores debido a su edad. Tiene alrededor de 20 años, en la etapa en que se les dificulta diferenciar los olores de una nueva madre y una hembra receptiva. El elefante recién nacido tiene un olor similar al de su madre y esto confunde al elefante macho, irritándolo y generando un comportamiento agresivo.



En este parque santuario hay alrededor de 600 elefantes, que están a salvo de ser cazados para el tráfico de colmillos de marfil. Además, varios elefantes que no tienen colmillos de marfil, lo que parecería ser una adaptación genética para sobrevivir a las matanzas y extinción que le avecina.



