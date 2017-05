Cómo eliminar la grasa en las axilas

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

¿Odias ese gordito que se asoma entre tus brazos y busto? No estás sola, la grasa en las axilas es increíblemente común y la mayoría queremos deshacernos de ella. Desafortunadamente no existe una simple solución para eliminar el tejido extra de una zona en específico, pues primero hay que eliminar la grasa general del cuerpo lo más posible.



Qué comer



Si lo que quieres es bajar de peso, primero debes poner atención a lo que le metes a tu cuerpo. Con una app como MyFitnessPal, podrás llevar un registro de las calorías que consumes durante el día y calcular tu ritmo metabólico basal. De las calorías que consumes, agrúpalas según sus macronutrientes: carbohidratos, proteína y grasas.



Para bajar de peso, lo más recomendable es bajarle a los carbohidrates como la pasta, papa y elote. El 20 o 30% de tu alimentación debería incluir alimentos ricos en proteína como el pollo, huevo, espinaca y frijoles. El otro 20 o 30% debe ser de grasas como nueces y aceite de oliva. Solamente recuerda que todo en exceso es malo.



Qué ejercicio hacer



El mejor ejercicio para quemar grasa es el entrenamiento de fuerza. Incrementar la masa muscular no sólo acelera el metabolismo, sino que también quema el doble de calorías que el cardio. Enfócate en trabajar los grupos musculares más grandes y poderosos como los glúteos y quadriceps. Puedes hacer ejercicios como sentadillas y desplazamientos para esto.



En cuanto a la grasa de las axilas, es importante realizar ejercicios de pecho y espalda. El entrenamiento debe alternarse para dejar que los músculos se reparen y descansen. Puede ser un día sí, otro no.



Y por último, pero no menos importante: el cardio. Sólo porque hagas entrenamiento de fuerza no quiere decir que debas saltarte el cardio, especialmente si quieres buenos resultados. Para bajar de peso no hay nada mejor que el ejercicio de alta intensidad a intervalos.