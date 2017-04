Lecciones que debemos aprender de los gatos

(Tomada de la Red)

Si tienes un gato o conoces a alguien que tiene uno podrás observar cómo se comporta y te darás cuenta que llevan una vida relajada, misma que deberíamos seguir.



Creemos que son animales súper tiernos - qué no podemos dejar de ver- pero a la vez muy independientes y esa debería ser la premisa de nuestra vida ¿no crees?



¿Qué debemos aprender de los gatos?

Cae de pie. No importa que tan grande sea el fracaso que tuviste, siempre deberás caer de pie y con la frente en alto, aprende tu lección y sigue tu camino.



Comida. Los gatos comen poco y varias veces al día, ¡es lo mejor! Tu organismo necesita trabajar todo el tiempo para no acumular grasa de más.



Curiosidad. Bien dice el dicho 'la curiosidad mató al gato', pero no te pierdas de arriesgar un poco para saber que tiene para ti una persona nueva, un caja o una puerta cerrada. Toma todo en la vida como un reto y supera cada uno de ellos.



Independencia. No hay nada mejor que tener la libertad de elegir a dónde quieres ir, con quién y qué camino tomar.



Ignora. Si las personas que te rodean no te agradan, pero tienes que estar ahí, no hay mejor enseñanza de un gato que ignorar, evitar e irte.



Descansar. No importa que estés haciendo, sí estás cansada debes darte un tiempo para dormir y descansar, así podrás hacer tus cosas de la mejor manera y le dirás adiós al estrés.



Quienes merecen tu cariño. No todas las personas -pese a que sea tu familia o personas cercanas- merecen tu amor, sé una mujer selectiva para que las personas que te rodean sea amigos de verdad.



Rutina de belleza. Los gatos son de los animales más limpios, mantener bella y consentiste con un spa de vez en cuando te hará sentirte bonita y segura de ti misma.



Silencio. En ocasiones nos gusta discutir y tener la última palabra, pero en otras el silencio es nuestro mejor aliado, no pierdas tu tiempo discutiendo con personas que no valen tu energía.



Puedes encontrar el amor. No importa si eres una mujer fría -o todo lo contrario- lo importante es que sepas que si llega alguien a tu vida te amará tal y como eres, con defectos y virtudes, no tienes que cambiar nada en ti.



¿Qué otra lección de gatos agregarías?



Fuente:http://www.veintitantos.com/quierete-tu-vida-otros/lecciones-que-debemos-aprender-de-los-gatos