Lo que podemos imitar de 'Up' para una relación duradera

No existen recetas para una relación duradera. En realidad, no existen recetas para mantener ningún tipo de relación a largo plazo. Si bien existen muchos consejos para que las relaciones persistan en el tiempo, nada mejor que las enseñanzas que nos dejan Carl y Ellie en la entrañable animación Up.



1. Ser amigos y cómplices

Tener charlas interminables, tener códigos que solo la pareja pueda entender (o chistes). Compartir actividades que impliquen la unión entre ambos, como pintar y decorar la casa en la que viven o ponerle sus nombres al buzón de entrada. ¿Se necesita algo más?



2. Disfrutar de las pequeñas cosas cotidianas

Algo tan simple como acostarse en el pasto juntos y encontrarle formas a las nubes puede crear una felicidad inmensa. Tener un lugar especial para hacerlo y volver a ese sitio aunque pasen los años hace que siempre exista algo imprescindible: Magia.



3. Decirle “te quiero”

Antes de irte un beso y un “te quiero” pueden hacer una diferencia abismal en el estado anímico del otro. Y las relaciones duraderas se construyen con estos pequeños actos diarios.



4. Planificar juntos

¡Planificar viajes! El entusiasmo por lograr un mismo objetivo siempre emociona y alegra. Hay un mundo por descubrir juntos.



5. Apoyar sus objetivos

Si el otro tiene un sueño por cumplir, ayudar a que lo logre sería grandioso. Pero no hay que olvidar que muchas veces los sueños ya se cumplieron al intentar realizarlos...



6. Envejecer juntos es una aventura inigualable

Carl, tras la muerte de Ellie, había pensado que ella no pudo cumplir su sueño de aventuras y viajar. Hasta que descubrió su cuaderno y en la parte de “Cosas que voy a hacer” tenía los recuerdos de momentos importantes de su vida junto a Carl. Su sueño se había cumplido, porque su mejor aventura había sido vivir juntos.



Atrévete, viaja, disfruta, besa, sonríe. Estar juntos es una decisión de cada día. Y en esta hermosa animación Carl y Ellie nos dejan un gran aprendizaje.



