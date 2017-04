Aprende a crear una atmósfera positiva en tu hogar

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Cuando llegas a casa con malas energías o cuando te visita alguien con una vibración no tan alta esa negatividad queda flotando en el ambiente. Del mismo modo, si tu hogar está plagado de energía negativa, te impregnas de ella y la cargas contigo vayas donde vayas. Y, a menos que conozcas formas de limpiarlas, quedarán estancadas por un buen tiempo.



Pero como todos sabemos, la casa es un lugar de protección y seguridad que simboliza nuestro estado físico y mental. Por esta razón, si buscamos ser felices debemos habitar un lugar en el que se respire simpleza y armonía. Para lograrlo no tienes más que seguir estos 7 sencillos consejos:



1# Incluye tus 5 sentidos

Puede que te resulte un tanto inusual pero es cierto: un hogar armónico no solo es agradable a la vista. Por ejemplo, para estimular el oído de forma armoniosa puedes agregar unos móviles de metal o madera que produzcan sonidos preciosos. También considera una pequeña fuente con rocas, ya que el sonido del agua es uno de los más relajantes. Para estimular el olfato, puedes encender velas o inciensos con aromas agradables.



2# Deshazte de lo innecesario



Puede que seas consciente de que en tu casa tienes demasiadas cosas. Bien, si quieres lograr una atmósfera positiva es imprescindible que descartes lo que ya no precisas. No guardes más aquello que ya sabes que no usas hace años: el desorden produce caos tanto físico como mental. Tienes varias opciones donde llevar tu ropa, puedes donarla a una casa de caridad o regalarla a algún familiar que le sea útil.



3# Todas las habitaciones son importantes

Puede que tengas una habitación en tu casa a la que no le hayas prestado demasiado atención o que suele quedar un tanto sucia. Pues bien, es hora de enfocarte en ella. Dedica unas horas para limpiarla y ordenarla porque al incluir a todas las habitaciones estás incluyendo, desde el inconsciente, todas las partes de ti. Así que inspírate y conviértela en una pieza más de tu hogar.



4# Más naturaleza



Los seres humanos estamos diseñados para apreciar la naturaleza de nuestro magnífico planeta. Aunque a veces se nos olvide por la vida agitada que vivimos es importante que lo tengas en cuenta a la hora de crear una atmósfera positiva en tu hogar. Así que anímate a incorporar elementos de la naturaleza que te ayuden a enraizar con la Madre naturaleza. Para crear un espacio que promueva la serenidad puedes por ejemplo decorar una mesa con un bowl de madera y frutos secos como piñas o bellotas o colocar una fuente de agua en tu jardín.



5# Ventanas de apertura

Muchos de nosotros nos vamos temprano en la mañana al trabajo y volvemos de noche. Mientras tanto, las ventanas quedan cerradas por largas horas y la casa, sin ventilación. Así que abre las ventanas todo el tiempo que puedes la mayor cantidad de veces al día. Así dejarás que se limpie la energía estancada y que tu hogar quede renovado.



6# Plantas por doquier



Tener plantas es una forma de incorporar la naturaleza a tu hogar. Los beneficios de estos seres vivos son más que amplios: ayudan a limpiar y a oxigenar el interior de tu casa, a la vez que le agregan alegría y buenas vibras. Con ellas tu casa será un lugar en el que se respire más amor y serenidad.



7# Dale color

Está comprobado por la ciencia: el color de nuestro hogar impacta en nosotros a nivel físico y emocional. Algunas investigaciones afirman incluso que el color de cada habitación puede modificar la temperatura corporal y el apetito. Claro que además afecta tus niveles de energía y tu estado de ánimo. Te sugerimos que elijas con cuidado antes de pintar un dormitorio de rojo y un baño de amarillo. Puede ocasionar un desequilibrio energético innecesario.



Es fundamental que tu hogar sea ese lugar cálido y apacible al que quieres volver y en el cual refugiarte. Además, es hermoso que las personas quieran visitarte y para eso también es muy importante que tu casa refleje un aura de apertura y armonía. Recuerda estos consejos y crea un hogar pleno de felicidad y armonía.



FUENTE: http://www.vix.com/es/vida-positiva/178969/quieres-ser-feliz-aprende-a-crear-una-atmosfera-positiva-en-tu-hogar