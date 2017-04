CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Si existe una persona que pasó a la historia por su impresionante nivel de maldad esa es Adolfo Hitler, quien lideró el holocausto que terminó con la vida de más de diez millones de personas.



El líder del Tercer Reich alemán tenía una gran afinidad con el arte y el cine no era la excepción. Hoy les contamos acerca de un lado diferente de Adolfo Hitler, a ver si adivinan cuáles eran sus películas favoritas.



Las películas favoritas de Hitler



Adolfo Hitler era fanático del cine y era común para él organizar proyecciones de sus películas preferidas, las cuales eran bastante variadas en cuanto a género y temáticas.



Hitler tenía gustos diversos ya que dos de sus cintas preferidas eran la películas animada de Disney Blanca Nieves y los Siete Enanitos y el largometraje de 1933 King Kong, además disfrutaba de las comedias de los hermanos Marx.



Los cortos de Mickey Mouse también estaban entre sus preferidos, tanto que Joseph Goebbels su Ministro de Propaganda le obsequió figuritas del ratón más famoso del mundo para navidad.



Lo que el Viento se Llevó era del gusto del Führer y existen pruebas de que la exhibió para sus amigos de forma privada. Entre las películas alemanas Metrópoli de 1927 era una de sus preferidas.



Hitler y Chaplin

Tal como Adolfo Hitler tenía películas preferidas e incluso eran fanático de las cintas de los hermanos Marx, había un comediante que no soportaba. Se trataba de Charles Chaplin que incluso lo enfureció aún más a través de su película El Gran Dictador de 1940 que, sin decirlo por nombre, era una parodia sobre Hitler y su Tercer Reich. No por nada estaba en su lista de personas a asesinar.



Si bien Hitler disfrutaba de películas extranjeras limitaba bastante lo que se podía ver en Alemania, prohibiendo por ejemplo cintas con actores no arios o incluso aquellas que mostraban algún tipo de subversión popular. Los nazis eran bastante adeptos a censurar cintas o adaptarlas para que se ajustasen a sus ideologías usándolas como una especie de propaganda para el pueblo, por supuesto que Hitler accedía a todas las películas que quisiese



Un hombre que pasó a la historia como el más malvado del siglo XX cambiando el mundo para siempre, pero que además tenía una personalidad y gustos que siguen fascinando y sorprendiendo a quienes estudian su figura.



FUENTE: http://www.vix.com/es/mundo/179053/hitler-cinefilo-cuales-eran-sus-peliculas-favoritas