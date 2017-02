¿Qué nos quieren decir los gatos sólo cuando maúllan?

(Tomada de la Red)

Usualmente vemos como los gatos se nos acercan, se mueven alrededor de nuestras piernas para posteriormente comenzar a maullar, ¿pero sabías que los felinos no maúllan con sus pares?. Sí, estos animales,sólo hacen ese sonido con las personas, por lo que es un “invento” de la domesticación que, salvo en contadísimas excepciones, sólo son utilizados por los gatos para comunicarse con el hombre.



El maullido no es la única forma en que estos felinos se comunican, sino que también pueden ronronear, bufar, gruñir e incluso lanzar llamadas sexuales, pero todo esto forma parte de su vocabulario que, por muchas circunstancias, emplean con las personas. Sin embargo, para saber qué es exactamente el maullido y por qué nos lo dedican con tanta generosidad, conviene aclarar antes algunos conceptos.



A base de palabras, el ser humano puede insultar, adular, amenazar, seducir… En los animales, carentes de vocabulario, el tono o la frecuencia del sonido ya avisa de las intenciones del que lo emite. Un tono grave, ronco (el gruñido de un perro, por ejemplo) resulta amenazador, mientras que un tono agudo “pide” protección. El llanto de los bebés y las llamadas de los cachorros responden al mismo patrón: el del desvalido que necesita ayuda.



“La llamada por frío es la más aguda, aunque se va igualando con las otras cuando sobre las 4 semanas de vida va siendo capaz de termorregularse. Por el contrario, la llamada de encierro es la más grave (en cuanto a su tono), mientras que la de soledad es la más larga. Por supuesto, la madre distingue perfectamente cada una de ellas y responde a sus cachorros con un tono similar”, comenta Viviana Estadella, médico Veterinaria de Royal Canin.



El ronroneo es igual en todas las épocas de la vida del gato, tanto adulto como cachorro, no se modifica. Pero el maullido como tal no existe en los más pequeños. Así como desaparece la llamada infantil cuando, sobre el mes de edad, dejan de depender de la madre, el maullido aparecerá poco después, a partir de los 3 meses. Podemos decir, entonces, que es la evolución y la utilización de un sonido infantil.



Pero, ¿qué quieren los gatos cuando maúllan? “Se dirigen a nosotros y no a otros gatos porque quieren que les hagamos caso y conseguir cosas. Pretenden captar nuestra atención y, una vez captada, obtener comida, juego, caricias, o que les abramos la puerta, y son tan listos que aprenden rápidamente maullidos especiales para cada cosa”, indica la especialista.



