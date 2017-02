Trata los callos naturalmente

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

El cuerpo humano funciona como una máquina fantástica. Y cuando enfrenta el riesgo de una herida, en general, busca defenderse y genera un blindaje. Si una zona del pie está expuesta a una fricción determinada con mucha frecuencia, el cuerpo construye una especie de fortaleza de células muertas en la capa más superficial de la piel. Aquí es cuando la epidermis produce en forma gradual callos y durezas.



Dentro de las causas más comunes de la aparición de callosidad, podemos nombrar el usar zapatos que rozan siempre en la misma zona, andar descalzos o utilizar zapatos sin medias. Muchos de estas durezas no producen dolor pero si un callo ejerce presión contra un hueso o un nervio puede resultar realmente muy molesto.



Si tienes callos en tus pies y quisieras deshacerte de ellos de forma natural aquí te mostramos algunos tratamientos para que desaparezcan de forma definitiva.



1# Té de manzanilla



Esta infusión es conocida por sus efectos sedantes y su aroma agradable. Pero, en realidad, el té de manzanilla tiene múltiples aplicaciones y una de ella es tratar las durezas en los pies.



Este té equilibra el nivel de pH de la piel en aquellas personas cuyos pies sudan en exceso. Así que si ves que tus pies sudan con frecuencia sumérgelos en té de manzanilla una vez al día.



2# Piedra pómez



La piedra pómez puede ser una gran aliada a la hora de eliminar los callos. Al frotar la zona de la dureza con esta piedra se remueven las células muertas de la piel afectada y el callo no genera tanta presión en el nervio.



Luego de una ducha caliente frota la zona cuando tu piel aún está húmeda. Recuerda que la piedra pómez es sólo un trozo de mineral volcánico de manera que no es recomendable que intentes quitar todo el callo de una sola vez. En cambio, puedes pasar la piedra todos los días unos minutos y ser paciente. Si el callo es grueso o duro el proceso puede llevar algunas semanas.



3# Jugo de limón



Una de las características esenciales del limón es su acidez. Las sustancias ácidas que lo componen resultan muy beneficiosas para suavizar la piel donde se encuentran los callos.



Ahora bien, si lo frotas directo sobre la piel puede que se reseque demasiado. Mejor combina su jugo con otra sustancia que funcione como humectante para devolverle la hidratación que tu piel necesita. Por ejemplo, puedes mezclar jugo de limón y aceite de oliva o aceite de coco y aplicarlo sobre el callo.



4# Vinagre de manzana



El vinagre de manzana es ácido por naturaleza. Sus propiedades ácidas ayudan en el proceso de suavizar la piel. Al igual que el té de manzanilla, el vinagre de manzana mantiene equilibrado el nivel de pH de la piel y en consecuencia es también una opción válida para evitar el sudor en los pies. También puedes utilizar vinagre común si no encuentras de manzana.



5# Aceite de ricino



En vez de limar el callo, mejor opta por una opción que le proporcione humectación a la piel afectada hasta que crezca suave.



Si tienes un callo sobre alguno de los dedos consigue en la farmacia esas almohadillas adhesivas cuyo centro está descubierto. La pegas sobre el dedo con el orificio justo en el lugar del callo. Allí aplica el aceite de ricino con la ayuda de un poco de algodón y deja actuar unos minutos. La almohadilla encierra el callo, la resguarda ante cualquier presión y evita que el líquido se derrame.



6# Ajo



El ajo es un antioxidante natural y cuenta con propiedades antibacterianas y antifúngicas. Puedes utilizarlo para hidratar la piel con durezas. Una buena idea es triturar 2 dientes de ajo, mezclarlos con agua y jugo de limón. Puedes aplicar esta pasta sobre la zona afectada con un algodón, dejarla actuar 3 horas y luego retirar el exceso con agua.



7# Germen de trigo y aceite de sésamo



La mezcla de estos dos productos es un remedio natural muy efectivo para combatir los callos. En una olla a fuego bajo calienta el germen de trigo y agrega unas semillas de sésamo. Déjalo enfriar a temperatura ambiente y aplica sobre los callos todos los días hasta que la piel se sane por completo.



8# Ananá



El ananá es rico en enzimas que actúan sobre los callos y disuelven la piel muerta de los tejidos de piel. Pela un ananá, corta un trozo y colócalo sobre el callo. Puedes asegurar la fruta con una cinta adhesiva. Cambia los trozos de ananá todos los días.



9# Jugo de papaya



El jugo de papaya es otra de las alternativas naturales que existen para combatir los callos. Prepara jugo de papaya y aplica media cucharadita sobre la zona engrosada tres veces al día.



Ahora conoces estos trucos para deshacerte de los callos de manera natural, eficaz y económica. De todas formas, no olvides utilizar calzado cómodo y humectar tus pies con cremas de buena calidad.



Importante: las personas diabéticas deben consultar con su médico antes de aplicar remedios caseros sobre la piel.



FUENTE: http://www.vix.com/es/imj/salud/4731/como-tratar-los-callos-de-manera-natural