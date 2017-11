Cinco productos para eliminar las ojeras y las líneas de expresión

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

Las molestas bolsas y ojeras de nuestros ojos pueden revertirse de una manera muy fácil y sencilla con remedios caseros, sin embargo, si eres de esas chicas que no tienen mucho tiempo disponible para realizar recetas en casa, nosotras te traemos cinco productos que te ayudarán a contrarrestar los efectos del insomnio y el cansancio.



1.- Concentrado de Ojos Drops of Youth

Este contorno de ojos está enriquecido con células madres procedentes de la planta Edelweiss, refrescará instantáneamente tus ojos y dejará una apariencia suave y tersa en tu piel. También te ayudará a disimular la líneas de expresión y los efectos de la fatiga.



2.- It's potent

Es una crema que promete borrar todos los signos de la edad y del cansancio de tus ojos con una fácil y sencilla aplicación. Está hecha con diversos ingredientes antiinflamatorios y con extracto de manzana. Es una buena opción si sufres de hinchazones graves.



3.- Génique Yeux Light Pearl

Es de la marca Lancome y es un gel sérum que cuidará del contorno de tus ojos y evita que se marquen en tu rostro los efectos de una noche de desvelo. También servirá para dejarte una mirada más luminosa y piel más joven. y Ccontiene un masajeador.



4.-Cumlaude Summum Rx Eyes Contorno de Ojos

Es un económico producto que contiene en su fórmula todos los ingredientes activos que permitirán tener una piel na y lisa sin los efectos de las líneas de expresión, difuminando las bolsas y ojeras, gracias a la función del Ácido Hialurónico.



5.-Calmante Instantáneo para Ojos de Aloe

Si buscas un producto que active rápidamente y que puedas usar en la mañana antes de irte a trabajar o a escuela, este es perfecto para ti. Es un gel hecho con aloe vera que te servirá para hidratar y calmar el delicado contorno de tus ojos, es perfecto para todas aquellas chicas que sufren de piel sensible.