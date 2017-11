3 ejercicios para unas pompas de envidia ¡Sin hacer ni una sentadilla!

CIUDAD DE MÉXICO(Agencias)

La mayoría de las personas te dirán que el secreto para un ‘booty’ fuerte y tonificado son las sentadillas. Pero ya en serio: aunque las sentadillas sean un ejercicio súper sencillo… en realidad pueden ser aburridas y, dependiendo de tu peso y condición física, se llegan a convertir en todo un reto.



Sin embargo, aunque las sentadillas por sí mismas son buenísimas, no necesariamente son efectivas a la hora de trabajar las pompas. Lo que sucede en una sentadilla, es que la gente no siempre trabaja los glúteos a la hora de realizarlas. La clave para trabajar esos músculos es estabilizar el resto del cuerpo para activar los glúteos, algo que no necesariamente sucede con una sentadilla.



Extensión de pierna



Ponte en posición de “lagartija,” con los hombres sobre las muñecas y el abdomen en posición paralela al piso. Levanta la pierna izquierda directamente detrás de tu cuerpo, ligeramente volteando la piierna y apuntando al dedo gordo. Levanta la pierna de arriba hacia abajo, trabajando los glúteos. Cuidado con NO mover la espalda. Repite 8 veces con cada pierna.



Elevaciones de piernas laterales



En posición de “lagartija,” levanta la pierna izquierda y extiéndela hacia el lado izquierdo, formando un ángulo de 90 grados. Levántala del piso hasta que esté en paralela con el piso, luego regresa a la posición original. Repite 8 veces con cada pierna.



Pulsos de brazos y piernas



En posición de “lagartija,” levanta la pierna izquierda y el brazo derecho simultáneamente por 5 segundos y repite 8 veces. Al terminar, hazlo con la pierna derecha y el brazo izquierdo.