Por esto las mujeres prefieren a un 'cuarentón'

CIUDAD DE MÉXICO(Tomada de la Red)

Seguro te habrás dado cuenta, cuando caminas por la calle, que cada vez es más común que encuentres a un hombre que supera los 40 años de edad, acompañado de una mujer que anda en sus 20 o 30 años.No, no necesariamente quiere decir que se trate de su “sugar daddy”. También es posible que a una chica le atraiga alguien “mayor” y que sienta amor por él.Tal vez nos parezca raro, porque solemos pensar que un hombre entre los 20 y 30 años está en su plenitud y que puede darle todo a una mujer, pero a veces, el de 40 años puede ofrecerle una mejor calidad de vida.Esto no es una regla, ya que hay “cuarentones” bastante inmaduros y jóvenes que son muy maduros para su edad, pero, ¿es una buena idea relacionarse con alguien más grande que tú? ¡Checa este conteo! Pero ten en cuenta que cada persona es diferente y que no aplica para todos los hombres que tienen cuarenta y tantos años.1. Cumplen lo que prometenCuando andas con un “chavito” es común que se la pase prometiendo cosas que no va a cumplir, pero cuando un hombre de mayor edad te dice que hará algo, es porque en verdad lo quiere hacer, no porque necesite quedar bien contigo.2. Son buenos amantesA los 40 años, ponen como prioridad el placer de su pareja, no el de ellos. Saben que deben complacer a una mujer dentro y fuera de la cama, y ¡saben cómo hacerlo!3. Tienen una vida propiaA esa edad, generalmente tienen definido su estilo de vida y sus tiempos. Tiene sus amigos, su familia (hijos, si es divorciado) y un trabajo estable. Su tiempo es suyo, y respetan el tuyo.4. Son más madurosHay estudios que señalan que un hombre madura emocionalmente a los 43 años de edad, 11 años más tarde que una mujer. Así que a esa edad pelean menos, son más comprensivos y son un apoyo verdadero para sus parejas.5. Están en su mejor momento (algunos)Saben que ya no tienen 20 años, por lo que comienzan a cuidarse, hacen ejercicio, comen mejor y siempre tratan de lucir bien.6. Saben lo que quierenUn hombre que ya está en los 40 ha pasado por muchas experiencias, sabe lo que quiere y lo que no. Y aunque pareciera un poco egoísta, esto es muy sano para la relación.7. Se fijan metasHan tenido la oportunidad de trazar un plan de vida y saben que la mejor forma de llegar a ello, es a través de proyectos y metas cumplidas. Quizás no suene muy atractivo para ti, pero es la experiencia que le ha dado la edad.8. Respetan tu forma de serEllos ya no buscan “moldear” a su pareja, saben cómo es su mujer y no pretenden cambiarla, al contrario, la aman sin miedo y sin prejuicios. Respetan al 100% su personalidad.9. Son más cultosLa inteligencia y cultura son de las mejores cualidades que puedes encontrar en una relación de pareja. La edad les da más bagaje de conocimientos, por lo que se convierten en hombres con los que nunca pasarás un rato aburrido.10. Estabilidad financieraSí, también es un tema importante, pues un trabajo estable los lleva a tener un mayor respaldo financiero, y por tanto, son capaces de ofrecerte una vida mejor. Aunque esto no quiere decir que tengan que mantenerte.FUENTE: De10.com.mx