Trucos para lidiar con el cambio de pelaje de perros y gatos

(Tomada de la Red)

Llegadas estas fechas perros y gatos experimentan el cambio de pelaje del de invierno al de verano. Nuestras tapicerías son sufridoras testigos de este cambio. Todo depende de la zonza en la que usted viva. Como siempre decimos más vale prevenir y aquí ofrecemos una serie de trucos para pasar este duro trance de ellos y de nosotros.



El proceso conocido como «muda» se basa en la renovación del recubrimiento del cuerpo y se lleva a cabo en varias especies de animales, sobre todo, en perros, gatos y aves. Estas últimas -canarios, periquitos, loros, papagayos, agapornis, ninfas y otros ejemplares de jaula, alternan el plumaje según la estación del año. Las plumas viejas se van desprendiendo poco a poco dando paso a las nuevas. Según fuentes consultadas el proceso de renovación se inicia en la cabeza y finaliza en la cola. Suelen hacerla dos veces al año, como decimos coincidiendo con el cambio estacional. También depende de la climatología del lugar en el que se encuentre el animal. Para estos periodos de cambio existe en el mercado veterinario una serie de productos que les pueden ayudar a sobrellevar este cambio.



El más conocido es el Tabernil Muda y el Tabernil Muda Premezcla vitamínica. Están indicados en la caída de la pluma durante la llamada muda fisiológica o también a causas patológica (ambientales adversas, alimentación deficiente o desequilibrada, enfermedades o incluso parásitos). Se recomienda suministrar 3 gotas en 40 ml de agua en el bebedero durante 15 días seguidos. Eso es lo que pone en el prospecto; pero nosotros aconsejamos consultarlo con un veterinario o un especialista en aves de jaula ya que todo depende del tamaño del pájaro.



En el caso de los mamíferos -perros y gatos- ellos también mudan; pero no la piel como las serpientes; sino el pelo. Este cambio se relaciona como en las aves con los cambios estacionales. En cautividad para sobrevivir a las estaciones nevadas y frías recubren su cuerpo con pelo más grueso; pero cuando llega el tiempo cálido lo cambian por uno más fino y suave. Se dice en el caso de los perros que estos tienen pelo de verano y de invierno, eso sí dependiendo de la raza. Aunque más que primavera estamos viviendo un «veratoñoprimavierno», esta es la estación de la muda de pelo y los parásitos. Es en estas fechas cuando llega el momento de invertir más esfuerzos en limpiar y proteger a nuestras queridas mascotas: por un lado, los pelos se quedan por todas parte y, por otro, los parásitos atentan contra su salud. Desde Tiendanimal (www.tiendanimal.es) nos ofrecen una serie de consejos para sobrellevar este asunto de la mejor manera posible. Es necesario tomar medidas para evitar que se convierta en una molestia tanto para ellos como para quienes cuidan de ellos.





-Cepillado: lo normal sería cepillar a tu perro un par de veces al día, esparciéndolo con el mayor tiempo posible entre medias (por ejemplo: una vez por la mañana y otra por la noche). Si el pelo de tu perro o gato es muy espeso y suelta muchísimo pelo (con solo acariciarle puedes llevarte por delante un mechón entero de pelo) tendrás que cepillarle más veces; las necesarias hasta conseguir paliar al máximo la caída del pelo siempre y cuando no le resulte molesta tanta frecuencia de cepillado.



Existen cepillos especialmente diseñados para eliminar la mayor cantidad de pelo muerto durante todo el año. Como es el caso de Furminator, se trata de un cepillo que elimina el 90 por ciento del pelo muerto (22,99 €). Para los perros de pelo corto funcionan muy bien las manoplas y los cepillos de cerdas, incluso frotarles con las manos a favor y a contrapelo. En el caso de los perros de pelo largo y semilargo, puedes optar por cardas, rastrillos, peines o cepillos de púas. Si el pelo está muy enredado es mejor acudir a un profesional. Los perros de pelo duro requieren una carda y realizar un prelado (conocido por los estilistas caninos como Stripping) periódicamente por parte de un profesional. Y para perros de pelo rizado nada mejor peinarlo con los dedos con regularidad para que no se enrede. La marca Trixie (7,49 €) tiene en el mercado uno que peina al mismo tiempo que masajea a su mascota con el Guante de Púas Metálicas indicado para perros y gatos de pelaje corto.



-La calidad de la alimentación: Un pienso de calidad es esencial para tener un pelo sano y brillante. Una alimentación pobre provocará pérdida de pelo especialmente en lomo y caderas. La carencia de proteínas provoca un pelo seco y frágil. Así mismo son importantes las vitaminas del grupo B, el cobre y el cinc.



-Baño: Bañar al perro o al gato ya no sólo evita tener más pelo esparcido por la casa, sino que además le va a refrescar de cara al calor que ya comienza a sentirse. Eso sí, hay que evitar que los baños sean demasiado frecuentes y hay que utilizar productos adecuados para no alterar el PH del animal. En Tiendanimal existen multitud de champús dependiendo de la necesidad de tu mascota: antiparásitos, antienrredos, blanqueantes, hidratantes e incluso champús en seco ideales para cachorros o pos operatorios. Por ejemplo el Champú desenredante Frontline Pet Care (7,99€). Es ideal para perros y gatos de pelo largo. Además de desenredar, suaviza el pelo, lo hidrata y lo protege.



-Mantener la limpieza de la casa a raya: Además de los cuidados para los animales que ya hemos comentado, lo ideal para evitar en casa es evitar el uso de alfombras, aspirar y/o barrer regularmente y usar rodillos especiales para quitar el pelo que pueda quedarse en las prendas. El Rodillo quita pelusas y pelo de mascotas (2,09€) es el perfecto aliado para mantener su ropa y sus tapicerías limpias de una forma fácil y rápida. Con este accesorio eliminará los pelos, pelusas y polvo de cualquier tejido: abrigos, ropa, mantas, sábanas, asientos del coche, etc. También existe un accesorio especial para los aspiradores (Bimar Hi-Pet, 29,89€). Se trata de un gran aliado en la limpieza del hogar, que le ayudará a mantenerla siempre en buen estado y presentable. Se trata de un adaptador para todas las aspiradoras que elimina de forma eficaz la suciedad y el pelo de perros y gatos de sillones, alfombras y del suelo de la casa.



Fuente:http://www.abc.es/sociedad/abci-trucos-para-lidiar-cambio-pelaje-perros-y-gatos-201805022214_noticia.html