Mascotas que no debes comprar en CD Juárez

Con la llegada del verano y las altas temperaturas se pueden presentar problemas en la salud de las mascotas, pues es poco el conocimiento que se tiene en cuanto a cuáles de ellas no son aptas para el clima extremo de Juárez.



Entre las más comunes se encuentran el perro y el gato, pero hay quienes adquieren las llamadas mascotas exóticas, por ello NetNoticias entrevistó a dos veterinarios para dar a conocer cuáles son las razas y especies no recomendadas para comprar, y en caso de tener alguna, saber cómo cuidarla.



Iniciaremos con las razas de perros que más sufren en este temporada, en este tema Jaime Savala, veterinario generalista, compartió primeramente que son aquellas que tienen pelaje largo y abultado.



Entre estas se encuentran:



Chow chow

Husky siberiano

Samoyedo

Viejo pastor inglés

San Bernardo

Por otra parte se encuentran los perros braquiocefálicos los cuales son conocidos por sus caras achatadas y sus hocicos recortados. Estos animales tienen una dificultad para respirar por la forma de su cráneo; el calor hace que jadeen más y empiece a faltarles oxígeno, por lo que se desmayan debido a un choque de calor muy fuerte.



Razas:



Pugs

Bulldog inglés

Bóxer

Bulldog Francés

Boston Terrier

Shih Tzue

Pequinés

Lhasa Apso

El sharpei es otra de las razas que sufren el calor; tienen problemas de piel, ojos y corazón, por lo que no la recomiendan para comprar.



CALOR ATRAE ENFEMEDADES MORTALES

También debido al calor, hay razas más propensas a contraer parvovirus y moquillo, este primero les pega más fuerte a las razas de color oscuro como lo son: rottweiler, dóberman y labradores. Mientras que el moquillo es más común que lo padezcan los perros de colores claros como: el dalmata, cocker spaniel y chow chow.



MASCOTAS EXÓTICAS

En cuanto a los poco convencionales (exóticos), Miguel Ángel Guevara, médico veterinario zootecnista señaló a las aves como uno de los animales de esta categoría que no son convenientes para Ciudad Juárez.



“Aunque parezca algo como muy común, muchas aves que vienen del sur, no me gustan para este medio ambiente, aunque están acostumbradas al calor, no están acostumbradas a la humedad que hay aquí, pues casi no hay, por lo que empiezan a sufrir mucho con eso”, dijo.



Las comunes en la ciudad:



Amazonias

Cacatúas

Guacamayas

Tucanes

Aquellos que decidan adquirir una de estas especies, lo que tienen que hacer es crear un ambiente adecuado para ellos, tomando en cuenta sus necesidades; hay que conocer cómo es su vida en libertad y tratar de imitar esas indicaciones.



En cuanto a hámsters, cuyos y ese tipo de animales, estos tienen mucho tiempo en cautiverio y hasta cierto punto pueden estarlo, ya que hay mucha información sobre su cuidado.



Pero al hablar por ejemplo de reptiles, insectos (escorpiones, tarántulas) o algún otro, ahí sí hay que ser más especializado y tener cuidado. Primero que nada se deben llevar con el médico veterinario para que ellos expliquen al interesado cómo manejarlos, los suplementos que se les tiene que dar de comida, la temperatura que deben de tener, entre otors cuidados.



Ambos médicos exhortan a los interesados en adquirir una mascota, tomar en cuenta las necesidades específicas del animal, así como el espacio que se tiene en casa, sobre todo el tiempo y el dinero con el que se cuenta, pues como mencionó uno de ellos “tener una mascota es como tener un hijo”, por lo que sus cuidados necesitan de total atención.



Fuente:http://netnoticias.mx/2018-05-02-fc6b3035/estas-son-las-mascotas-que-no-debes-comprar-en-juarez/