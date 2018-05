Los millennials se niegan a tener mascotas por miedo a perderlas

(Tomada de la Red)

En la Ciudad de Buenos Aires (Argentina) viven tres millones de personas y, según datos oficiales, aproximadamente dos de cada tres vecinos no tienen mascotas. Una investigación de la Fundación UADE encontró una posible explicación a esta disparidad: el miedo a su muerte.







Principalmente los millennials, una generación caracterizada por su adaptación a los cambios y al consumo tecnológico, “se muestran como los más atemorizados a sufrir la pérdida de su mascota”, explica la investigadora Alejandra Fuentes Cuiñas del Instituto de Ciencias Sociales (INSOD). Tres de cada cinco jóvenes de 18 a 25 años (57,6%) demuestran ser los más sensibles a esta situación, mientras que proporcionalmente al aumento de edad, el padecimiento por su fallecimiento disminuye. Entre las personas de 26 a 40 años, un 46,5% está totalmente de acuerdo en que es ventajoso no tener una mascota para evitar afrontar su muerte.















La angustia por atravesar el proceso de pérdida puede comprenderse por el hecho de que las mascotas “parecen ocupar un lugar cada vez más importante en la vida de las personas”, que en algunos casos las consideran como “miembros de su familia”, expresa Fuentes Cuiñas.







“Hemos encontrado resultados de otras investigaciones donde se demuestra que las mascotas, en especial los perros, disminuyen el estrés y aumentan la salud mental en aquellas personas que los consideran como parte de su familia. Hay una gran carga emotiva depositada en ellos, que se construye en las actividades y el tiempo que pasan juntos”, explica el equipo de investigación.







La alta responsabilidad de cuidado, la organización de las vacaciones y el aumento de suciedad en la casa son otros de los principales motivos por los que las personas se resisten a tener su propia mascota. “Algunos entrevistados del grupo analizado también señalaron como desventajas menos relevantes la insistencia en el pedido de mimos y comida, la posibilidad de lastimar a otras personas, los problemas con las personas que le disgustan las mascotas y los ruidos molestos”, asegura Fuentes Cuiñas, doctoranda en psicología.



Los más de 350 encuestados que participaron de esta investigación, completando encuestas, realizando entrevistas e integrando grupos de discusión, aportaron otros datos llamativos: ocho de cada 10 personas que no tienen animales domésticos en la actualidad, sí los tuvieron en el pasado y ya no desean tenerlos. La gran mayoría convivió con perros (79%) y con gatos (9%). “El resto tenía aves, peces, reptiles y roedores”, afirman los investigadores de la Fundación UADE.







Además, los encuestados que ya tuvieron mascotas revelaron una dicotomía: casi la mitad (48%) prefiere no reiterar su raza. Mientras que el resto a veces la repite (23%), tienen animales mestizos (20%) y la menor cantidad de las personas (9%) siempre eligen la misma raza.







Mientras tanto, el auge en los últimos años del mercado de alimentos y accesorios para las mascotas, que prometen mejor y mayor variedad de oferta, al igual que las zonas y alojamientos de veraneo pet friendly, siguen en crecimiento. Los comerciantes y los emprendedores han comprendido la fuerte relación entre los dueños y sus mascotas, que genera la preocupación por su cuidado, diversión y también el dolor de su pérdida.



