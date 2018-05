Enfermedades de salud femenina que las mujeres desconocen

CIUDAD DE MÉXICO(El Universal)

La mayoría sabemos identificar problemas hormonales o vaginales, pero hay muchos otros síntomas sutiles en nuestra salud femenina que la mayoría ignoramos. A veces, un síntoma puede ser menor y lo subestimamos o lo relacionamos con estrés.



Sin embargo, es importante identificar cambios en tu cuerpo, independientemente de lo grandes o pequeños que sean. Claramente no todo es señal de alarma, pero sí sería bueno que pudieras identificar los síntomas de alerta.



La mayoría de las mujeres desconocen los síntomas del cáncer de mama inflamatorio. Los síntomas de este cáncer tan agresivo incluyen: sangrado espontáneo de un ducto alrededor del pezón, sensibilidad, inflamación, comezón, ardor o senos "inflamados."



Comezón crónica vulvar

La comezón ocasional es normal, pero presta atención si se vuelve consistente. La mayoría de las mujeres subestiman la comezón vaginal porque se avergüenzan mucho de ello. Sin embargo, la comezón crónica podría no ser normal y volverse señal de condiciones serias como liquen escleroso (cuando la piel afectada se vuelve blanca y delgada), infecciones como candidiasis (infección de hongos), displasia vulvar (células precancerígenas) o cáncer vulvar/vaginal.



Disfunción de tiroides

Los problemas de tiroides suelen ser sutiles, y muchas mujeres desconocen sus síntomas. Las chicas con problemas de tiroides como hiper e hipotiroidismo pueden experimentar sangrado vaginal irregular, resequedad y galactorrea (flujo blanco de pezones ).



Otros síntomas pueden incluir: pérdida de cabello, piel seca, estreñimiento o diarrea, intolerancia al frío o calor, aumento o pérdida de peso y palpitaciones.



Bolitas

Aunque no todas las bolitas son causa de preocupación, deberías prestarles mucha atención. La mayoría de las mujeres ignoran las bolitas en los senos, vagina y abdomen porque suelen aparecer y desaparecer por cuenta propia. Sin embargo, no deberían ser considerados normales si son consistentes.



ITS

Las ITS en mujeres pueden ser difíciles de identificar, pues la mayoría son asintomáticos. Sin embargo, los síntomas más comunes influyen: flujo verde/amarillo, manchas de sangre, dolor pélvico, dolor y sangrado en el sexo.



Dolor en el sexo

Repite después de mí: el sexo no debería ser doloroso. Y si lo es, consúltalo con tu ginecólogo. Hay muchas razones detrás del dolor durante el sexo; desde lesiones en el útero, hasta endometriosis y quistes. Por eso es súper importante checarlo con un experto.